"La gente vota agua, cloacas, educación y salud"

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, encabezó ayer al mediodía en Río Mayo un multitudinario encuentro al que asistieron unas 2.500 personas y presidió la presentación del frente electoral Chubut Para Todos, que quedó conformado con los acuerdos que suscribieron Chubut Somos Todos, el Partido de Acción Chubutense (PACh) que tiene como referente al diputado nacional Sixto Bermejo; el partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo del camionero Jorge Taboada y el Polo Social del secretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen. También se lo pudo ver a Rafael Fortunato Cambareri, el hombre que tiene el record de haber permanecido más tiempo como diputado nacional por la UCR (entre 1995 y 2007).

El acto se desarrolló en el gimnasio municipal "Malvinas Argentinas" y allí en forma unánime se aprobó la incorporación de las otras fuerzas políticas al frente electoral Chubut Para Todos.

A la alianza programática y electoral transitoria constituida pueden seguir incorporándose otras fuerzas políticas porque dicho plazo vence el 14 de junio.

Estuvieron presentes los intendentes de Trelew, Adrián Maderna; de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Río Mayo, Gustavo Hermida, de Trevelin, Omar Aleuy, además de otras localidades como Gualjaina, Marcelo Limarieri; José de San Martín; Rubén Calpanchay; de Gaiman, Mariano García Aranibar; de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Cholila, Silvio Bourdargham, y de Puerto Pirámides, Javier Roldán, entre otros.

También asistieron dirigentes de las fuerzas políticas mencionadas y los diputados nacionales Sixto Bermejo, Jorge Taboada, Nelly Lagoria y Ana Llanos, además del senador nacional Alfredo Luenzo, legisladores provinciales y militantes de localidades de toda la provincia del Chubut.





"MISTICA Y MILITANCIA"

Das Neves inició su discurso comparando que "esta no es la foto de hace algunos días de otro Congreso, que había 15, acá hay muchos más", advirtiendo que ello sucede "porque estamos recuperando la mística y la militancia, y eso nos pone muy contentos".

"Estamos en contra de la rosca, que no tiene nada que ver con la gente, nosotros ponemos la cara, el cuerpo con la gente, ponemos la vida si es necesario. Pero vamos a ir por un Chubut mejor. Para que todos puedan vivir mejor y van a vivir mejor, no tengan dudas", aseguró el gobernador.

Das Neves realizó una síntesis de gestión en la que enumeró las políticas públicas implementadas en las gestiones de 2003 a 2011 y en la actual que permitieron que las Naciones Unidas ubicara a Chubut como la segunda provincia del país con menores índices de desigualdad.

"Y refleja la inclusión social, refleja la educación, la salud, somos la segunda provincia con menos mortalidad infantil. Nosotros hemos puesto agua, cloacas y también gas, por eso la gente tiene mejor calidad de vida", describió.





"NADIE NOS VA A PARAR"

En el terreno político, Das Neves aseguró que "nadie nos va a parar, solamente las urnas, y yo les puedo asegurar que hoy estamos ganando pero vamos a ir por mucho más, y vamos a ir por más porque la gente así lo dice, me lo transmiten en cada lugar. Porque esto tiene historia, esto lo ha construido la gente".

El mandatario hizo referencia a la credibilidad lograda desde su espacio político y afirmó que "cuando la gente comenzó a ver que en una localidad del sudoeste, ya sea Facundo, Río Mayo, Lago Blanco, Buen Pasto, Ricardo Rojas o Aldea Beleiro, se ponía en marcha una obra, la gente de Telsen, Gan Gan o Lagunita Salada sabía que se venían otros tiempos en los que los iban a tener en cuenta".

"Y hoy los pueblos del interior son una realidad porque son parte de esta provincia. Antes los habían basureado, olvidado", expresó el gobernador chubutense.

Das Neves agradeció al PACh que llevó su candidatura a diputado nacional en 2013 y afirmó que "la gente no es tonta, y ahí estuvo el primer llamado de atención", y precisó que "la gente no vota por lo que dicen los dirigentes en los diarios, la gente vota por lo que le pasa. Si tiene agua, cloacas, gas, si los chicos tienen educación y si tienen salud. Eso es lo que vota la gente y eso es lo que va a seguir votando".

Remarcó el convencimiento que tiene de la necesidad de ampliar "porque no alcanza con un solo espacio político para tomar las riendas de un distrito y hacer los cambios; cambiar el destino, generar expectativa y confianza en la gente".

"La gente reconoce que hemos estado hace muchos años siempre juntos. Y si no he podido estar es porque no he podido estar, pero hoy estoy acá y voy a seguir estando", expresó Das Neves, quien señaló además que "me van a tener que seguir aguantando porque no voy a parar un minuto de mi vida de defender los intereses de mi provincia".

Das Neves destacó que abrazó la actividad política "con amor, con pasión, porque recorrí cada rincón de la provincia, porque vi sufrir con desesperanza a la gente, que veía que las gestiones pasaban y no tenían respuestas".

"Y para cambiar esa realidad tuvo que venir un gobierno con gente de carne y hueso, que sientan y tengan corazón, y no que tengan los intereses personales", enfatizó.