El Patagónico | Regionales | POLITICA - 12 enero 2017 "La gestión Macri está avanzando en el verdadero federalismo" El subsecretario de Asuntos Municipales de Nación, Lucas Delfino, aseguró ayer que desde su área se tiene "contacto permanente" con el Gobierno provincial y los municipios de Chubut para ver "qué es lo que se necesita, cuáles son las obras prioritarias" y definir "en conjunto, los planes de acción". Valoró tanto el carácter y la gestión del gobernador Mario Das Neves como el del intendente Carlos Linares.

El subsecretario de Asuntos Municipales de Nación, Lucas Delfino, rescató ayer el acuerdo gasífero de Vaca Muerta (Neuquén) y aseguró que el mismo servirá para que, a través de mayores ingresos para esa provincia, se generen fondos para inversiones y obras en los municipios.

El funcionario fue consultado por lo sucedido el martes en Neuquén pero, y sobre todo, por la relación de trabajo que se tiene con la provincia del Chubut y los municipios, algunos de los cuales, como Comodoro Rivadavia, tienen obras pendientes o frenadas desde hace tiempo.

"Lo sucedido en Vaca Muerta es un ejemplo concreto de lo que busca la gestión que conduce el presidente Mauricio Macri, que no es otra cosa que, luego de tener sentados a todos los actores en la misma mesa, surjan acuerdos para generar empleos de valor y riqueza", sostuvo.

El joven funcionario advirtió que a través de esa generación de riqueza quienes se beneficiarán serán "la provincia, los trabajadores y los municipios, que también tendrán los fondos necesarios para desarrollar las obras que hacen falta", adelantó.



"VALORAMOS LA CONDUCCION DE DAS NEVES"

Consultado sobre los recientes roces que hubo entre el gobernador Mario Das Neves y el Gobierno nacional, Delfino rescató "el carácter y la conducción que ejerce Das Neves. Durante todo este año hubo algunas idas y vueltas, que son lógicas. Lo importante es que siempre prima la buena fe y el diálogo, cosas que son fundamentales para encontrar acuerdos y soluciones".

En el mismo tono, el subsecretario ponderó la directa relación que el gobernador tiene con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien "obviamente discute, pero está claro que en base al diálogo y el respeto se generó una relación que hace que las cuestiones se discutan pero se resuelvan de la mejor manera".

Delfino también mencionó que desde su área y función recorre todo el país y recordó: "en abril-mayo tuvimos en Esquel una reunión con todos los intendentes de Chubut. En ese encuentro también participó provincia, y allí recibimos el listado de obras y otros requerimientos que tienen cada uno de los jefes comunales chubutenses", afirmó.



LA RELACION CON LINARES

En ese contexto, el funcionario nacional también destacó la relación directa y el trabajo conjunto con el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.

"Con él, hemos ido trabajando en obras como el puerto, el aeropuerto, el plan de viviendas importantes que se definió para la ciudad. Obviamente hay otras que faltan pero, en algunos casos, estamos hablando de algunas, como la del Estadio, (del Centenario) que están frenadas hace tiempo y que tienen sus dificultades", observó.

Consultado respecto a esas obras que faltan, Delfino comentó que es posible que, incluso aquellas que no fueron incluidas en el Presupuesto 2017, puedan activarse a partir de marzo.

"La intención del Gobierno es avanzar fuertemente para cumplir con esas necesidades, pero el panorama el año pasado fue muy complicado. Este año, todo parece indicar que vamos a estar mejor y entonces podremos avanzar en muchos aspectos", sostuvo.



"LOS FONDOS PARA BUENOS AIRES NO SON UN PRIVILEGIO"

Ya que el funcionario definió al Gobierno nacional como "realmente federal", se lo consultó sobre el envío de $25.000 millones a la provincia de Buenos Aires, algo que dijo "no es un privilegio sino atender un desequilibrio y una distorsión histórica que, en realidad, es de casi 150.000 millones de pesos".

"Esta compensación no va en desmedro de ninguna provincia. Nosotros no solo enunciamos, también ejercemos el federalismo, algo que quedó demostrado con la devolución del 15% de la ANSeS a las 24 provincias. En 30 años, esta fue la primer medida en la que, en lugar de sacarles recursos, se los devolvemos a las provincias", subrayó.

Delfino indicó que cuando Macri recibió el Gobierno en diciembre de 2015, la Nación solo coparticipaba con las provincias el 24%, "ahora ya estamos en el 27 y estamos trabajando para que, cuando termine la gestión, lleguemos al 34, un número que es lógico para el federalismo que estamos buscando".





