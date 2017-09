El Patagónico | Santa Cruz | POLITICA - 10 septiembre 2017 La gobernadora compartió una reunión de directores y jefes de distritos de Vialidad Alicia Kirchner destacó la tarea que viene realizando la Administración General de Vialidad Provincial al asistir ayer en Río Gallegos a la reunión de directores, jefes de distrito y otro personal jerárquico del organismo que preside Francisco Anglesio.

Caleta Olivia (agencia)



"Estoy orgullosa de ustedes; no quería perder la oportunidad de estar, verlos y decírselo", expresó la gobernadora en la apertura de la jornada de trabajo en la cual se dieron a conocer logros alcanzados por la repartición durante 2016 y las acciones que se realizaron en lo que va de 2017, así como otras que se planean para lo que resta del año.

En la misma ocasión se proyectó un video institucional a través del cual se mostró el equipamiento adquirido con fondos recaudados de Nación por el mantenimiento de rutas.

La mandataria se acercó al encuentro para "agradecer porque la fuerza más importante que uno tiene en este momento tan complejo que vive la provincia es, sin duda, el ser humano, la persona", enfatizó.

De la reunión, participaron el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Francisco Anglesio; el vicepresidente, José Manuel Trevotich; el vocal técnico, Lucas Zemunik; el secretario General, Claudio Márquez; el jefe de Conservación, Mariano Gauna, y y el ingeniero en jefe, Angel Gómez, entre otros integrantes del ente.



"NO SOLO ES ESTAR EN LAS RUTAS"



En un breve intervalo del encuentro, Anglesio comentó a la prensa que "siempre es muy grato recibir a la gobernadora que vino a dar un caluroso abrazo a todos nuestros trabajadores, acompañarlos y agradecerles el esfuerzo que ponen en el día a día en las rutas santacruceñas".

"Para nosotros –puntualizó- es un incentivo para seguir luchando en este día a día que es tan duro en las rutas y que a veces uno en las ciudades no los visualiza, pero también en esta nueva mirada que hoy tiene Vialidad Provincial, que no solo es estar en las rutas sino acompañar a cada municipio y a organizaciones intermedias que necesitan nuestro apoyo".

Respecto de la reunión, el titular de Vialidad Provincial dijo que principalmente fue convocada "para agradecerle a los compañeros el gran esfuerzo que han puesto lo largo del año", dado que "Vialidad Provincial va a certificar 123 millones de pesos frente a la Nación, que es lo que nos permite estar en las rutas y mantener todos los días el trabajo".

"El año ha sido muy duro, pero en estos ocho meses hemos incrementando en un 50 % el presupuesto del año pasado", destacó.

Finalmente sostuvo que "sin dudas la gente de Vialidad tiene la camiseta puesta" y eso es lo que nos hace sentir orgullosos" porque "despejamos nieve y combatimos heladas sin importar la hora, ni el día, ya que nuestra persona está siempre presente en las rutas".

Fuente: