La Habana denunció a Trump por dar discurso "rodeado de terroristas"

Cuba lamentó ayer el "descaro" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber anunciado los cambios en la relación bilateral rodeado de "terroristas" el viernes pasado en Miami, consideró a ese acto como un "grotesco espectáculo salido de la Guerra Fría" y avisó que de ninguna manera extraditará a ciudadanos pedidos por la justicia estadounidense.

"Protesto ante el Gobierno de Estados Unidos por este descaro y lo emplazo a confirmar o desmentir si estos terroristas estuvieron al lado o no del presidente Trump", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

Una conferencia de prensa que Rodríguez dio en Viena fue la primera expresión oficial del gobierno cubano sobre el anuncio de Trump, que el viernes firmó una orden ejecutiva para limitar los viajes de estadounidenses a la isla y los negocios con empresas relacionadas con el Ejército de Cuba, con lo que dio marcha atrás al proceso de "deshielo" iniciado durante por su antecesor, Barack Obama.

Para el ministro cubano, "fue indignante" ver al "público anexionista como coreaba USA-USA".

"Sin duda, la política de Trump marca un retroceso en las relaciones entre ambos países", agregó Rodríguez, que alertó que las medidas “afectarán las relaciones de Estados Unidos con América Latina y dañarán su política exterior".

El canciller lamentó que las decisiones de Trump “ignoran el apoyo mayoritario al levantamiento del bloqueo en el Congresos (de EEUU), muchos de ellos republicanos, del sector empresarial, de la prensa, de las redes sociales y de la opinión pública", y juzgó que el magnate “nuevamente mal asesorado, tomó decisiones que solo benefician a intereses mezquinos y a un puñado de políticos".

El canciller cubano consideró también que "parece infantil" creer que esta política "pueda separar al pueblo de las fuerzas armadas y del Ministerio del Interior".

"Al contrario, estas medidas refuerzan nuestro patriotismo, nuestra dignidad, nuestra decisión de defender nuestra soberanía", manifestó.

En referencia al proceso de acercamiento con Obama, "como se demostró en los avances alcanzados en los últimos dos años, EEUU y Cuba pueden cooperar y convivir, promoviendo todo aquello que beneficie a ambos pueblos", señaló, según las agencias Prensa Latina, EFE y DPA.

"Cuba no realizará concesiones sobre su independencia, ni aceptará condiciones, como nunca lo ha hecho. Como lo establece nuestra Constitución, jamás negociaremos bajo presión o amenazas", concluyó.





SIN CONDICIONES

El canciller pronosticó que las nuevas restricciones también afectarán al sector privado de la isla, porque en Cuba es “imposible dañar al sector estatal de la economía sin afectar al cooperativismo, a los privados (trabajadores por cuenta propia o cuentapropistas) y a las pequeñas empresas".

En la conferencia, Rodríguez sentenció además que la isla no extraditará a Estados Unidos a los ciudadanos reclamados por la Justicia de ese país, que "carece de base política y legal para reclamarlos". Trump pidió el viernes la devolución por parte de La Habana de prófugos estadounidenses entre las condiciones para retomar el diálogo bilateral.

Con todo, el canciller afirmó que Cuba mantiene la voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación y de negociar los asuntos bilaterales pendientes.

“Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia, no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca a lo largo de la historia de la Revolución”, subrayó.