La hija del "Momo" Venegas dejó al desnudo los negociados de su padre

La hija del histórico líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y principal aliado del sindicalismo del presidente Mauricio Macri, Gerónimo "Momo" Venegas, dejó en evidencia los negociados en los que habría participado su padre y que le reportaron grandes sumas de dinero que no podía justificar y mantenía a través de testaferros.

Venegas murió el 26 de junio pasado tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas y ahora su hija, María Eva, reveló en una entrevista que concedió a Perfil que el dirigente gremial era poseedor de una gran fortuna personal que no podía justificar ni declarar y que por lo tanto mantenía a través de distintos testaferros.

"No se puede calcular el monto de todo lo que estamos disputando", admitió María y denunció que los testaferros de su padre de niegan a "repartir lo que dejó".

"Estoy viviendo un calvario. Desde que falleció papá, a mi hermano Joaquín y a mí nos declararon una guerra terrible este señor Carlos Arrieta, mano derecha de mi padre y encargado de pasarnos plata, y otros hombres de su entorno. No está cumpliendo eso y le pasa solo a Pamela, hija de otra relación; y ella reparte entre otras tres hermanas Estela, María de la Paz y Yanina. Somos seis en total", aseguró la hija de Venegas y advirtió: "mi padre me dejó pruebas para tener documentación de todo si esta gente no nos daba lo que era nuestro. Ellos saben que tengo las pruebas de cosas que él tenía, bienes con Carlos Arrieta. Ese señor manejaba los bienes pero eran de mi padre".

En diálogo con ese medio María ratificó que Arrieta era testaferro de su padre y que es además "socio de Ramón Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de UATRE".

Consultada acerca del origen de la fortuna que disputa ahora, la hija del aliado de Macri apenas dijo que su padre "trabajó 30 años, era una persona muy inteligente".

Y lanzó otra amenaza a los testaferros de su padre: "si quieren perdemos todo, pero Caros Arrieta va preso. Yo quiero que me den lo que me corresponde. No se puede calcular siquiera el monto de todo el dinero que estamos disputando".

Tampoco pudo, o no quiso, responder porqué Venegas necesitaba un testaferro. "Eso había que preguntárselo a mi padre" dijo y completó: "los bienes estaban a nombre de Arrieta y otras personas de su entorno. Yo no tengo plata, me cortaron la luz, el gas, la televisión".

E insistió: "a nadie le conviene que se sepa de cuanto estamos hablando".

Consultada sobre si el origen de la fortuna que disputa ahora era lícito señaló: "no te lo puedo decir. Pero sí que nos corresponde la plata que nos están robando".