La historia de Roberto Bubas llega al cine con "El faro de las orcas"

La crónica que el biólogo marino y guardafauna Roberto Bubas plasmó en el libro "Agustín corazónabierto" y motivó al filme "El faro de las orcas", sostuvo que la relación de 25 años con las orcas "no es una historia de coraje sino acerca de un vínculo que se establece".

"Soy una persona apasionada y auténtica que tiene una amistad con las orcas que son unos seres que, como el hombre, ocupan un lugar elevado en el esquema general de la vida en el planeta", aseguró Bubas durante una entrevista con Télam.

Una parte del tránsito de esa conexión es la que narró en el libro que va por su sexta edición, cautivó a los productores españoles que acompañaban a Luis Puenzo en el rodaje de "La puta y la ballena" (2004) y dio forma a la película "El faro de las orcas".

El largometraje con dirección del español Gerardo Olivares y protagónicos de Joaquín Furriel, Maribel Verdú y del niño Quinchu Rapalini se estrenó en noviembre pasado en España y el 13 de abril próximo llegará a los cines locales.

"La base de lo que se ve en la película es genuina y real y se basa en lo que escribí en mi libro: Agustín era un niño hipoacúsico argentino con conductas autistas que en 1997 tenía 7 años, reacciona ante una foto mía con las orcas que había aparecido en la revista Viva y dice 'yo, yo' lo que genera una conmoción familiar porque esas eran sus primeras palabras", repasó Bubas.

Al respecto, "Beto", subrayó que "esa nota hacía referencia a ese vínculo único en el mundo con las orcas pero también a que me querían exonerar como guardafauna provincial porque estaba molestando a los animales cuando mi tarea era, justamente, evitar que se los moleste".

Más allá de esa disputa con las autoridades chubutenses, los padres de Agustín lograron contactarse con Bubas "y los invité a venir y el nene empezó a fluir. Tenía conductas autistas pero se pudo insertar en la sociedad y hoy es artista plástico, tiene novia y juega al fútbol", comentó.

n Télam: ¿Cómo aparece su relación con las orcas?

Roberto Bubas: Yo me crié en el campo, en Esquel, y siempre tuve vínculo con los animales, sobre todo con los caballos, y con la naturaleza. Eso favoreció que cuando estaba en la orilla del mar en la zona de Península Valdés tomando datos, las orcas se me acercaran y me trajeran un manojo de algas a mis pies para que empecemos a jugar.

n T: ¿Cuánto le cambió la vida publicar un libro y ahora llegar a una película?

RB: Soy un simple guardafauna, ahora en El Doradillo, y quiero seguir trabajando sin creérmela. Pero la exposición de esta temática me permite encarar un proyecto bastante ambicioso que se llama "Canto Universal a la Vida" y que en agosto de 2018 aspira a reunir a miles de coreutas de todo el mundo en Playa Cantora para cantarle a las ballenas en una suerte de himno y ofrenda de la humanidad hacia la naturaleza.