"La idea es laburar y hacer la mejor Liga posible", dijo Gustavo Barrera El base uruguayo se sumó a los entrenamientos del plantel superior de Gimnasia y Esgrima. "Esta es la primera vez que voy a jugar la Liga argentina. La he mirado toda mi vida, es una Liga que siempre me gustó", afirmó el basquetbolista de 32 años que jugó en Uruguay, España y Venezuela.

El plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación con miras a la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, cuyo comienzo está previsto para el 29 de noviembre.

Antes de debutar en la 2017-2018, el equipo que dirige el comodorense Martín Villagrán deberá afrontar el Super 20, nuevo torneo instaurado en esta temporada por la AdC, y que dará comienzo para el "Verde" el 22 de septiembre, día en que recibirá a Peñarol de Mar del Plata.

El plantel está prácticamente en su totalidad, y sólo falta que se sume el pivote estadounidense Jarrid Famous, quien lo hará recién a fin de mes cuando el equipo juegue ante Hispano Americano de Río Gallegos un par de amistosos en Trevelin y Esquel.

Hace pocos días se incorporaron a los entrenamientos el escolta Shaquille Johnson, como así también el base uruguayo Gustavo Javier Barrera Castro.

Luego del entrenamiento que el plantel realizó la noche del martes en el Socios Fundadores, El Patagónico tuvo su primer contacto con "Panchi" Barrera quien de manera cordial aceptó a hablar con este medio.

"Esta es la primera vez que voy a jugar la Liga argentina, si bien la he mirado toda mi vida. Es una Liga que siempre me gustó. Es la primera vez que me toca jugarla y estoy con mucha ilusión, con muchas ganas después de ver el equipo que hay, los compañeros con tan buena onda, así que la idea es laburar y hacer la mejor Liga posible", afirmó.

Sobre el llamado de la dirigencia "mens sana" para que se sume al equipo con vistas a la próxima temporada, el base afirmó que lo sorprendió.

"La verdad que me sorprendió, pero las ganas de ellos de que hizo de que yo venga, me hizo restarle importancia a los kilómetros que hay de diferencia y bueno estoy muy contento por la oportunidad", destacó el ex jugador de Trotamundos de Carobobo, Venezuela.

Con relación a qué cosas le va a aportar al equipo, el jugador nacido el 6 de abril de 1985 en Mercedes, Uruguay, afirmó: "Lo que me pida el entrenador y lo que necesiten mis compañeros".

"Yo soy un jugador de equipo que le gustar jugar en equipo, no me fijo mucho en lo individual. Sé que es importante, pero lo importante es que el equipo gane como sea", acentuó.

También tuvo palabras de elogio para su nuevo equipo, que entrena de manera intensa para llegar de la mejor manera posible a la hora de la competencia oficial.

"Me gusta el equipo, los dos extranjeros son muy buenos, los conozco a los dos. Después, hay jugadores de Argentina que soy muy conocidos, llevan años en esta Liga, y que no hace falta lo que te van a dar porque llevan muchos años jugando y eso hace de que se forme un buen grupo", sostuvo el base de 1,94 metro de estatura.

Antes de llegar jugar en Gimnasia, Gustavo Barrera comentó que jugó en Aguada de su país. "Jugué el año pasado, llegamos a la final, la perdimos con Hebraica y básicamente estuve todo el año en Aguada".

También habló de la diferencia que puede existir entre el básquet de su país y el de la Argentina.

"Son similares, yo pienso que acá se es más profesional, lo que es los equipos, los jugadores, dirigentes, seguro que es más profesional y es una Liga donde se juegan muchos partidos. En Uruguay si llegás a la final, como mucho jugás cuarenta partidos, se entrena menos. Es una Liga diferente, pero que laburando y poniéndonos bien físicamente, pienso que vamos a salir", sostuvo.

Con muy pocos entrenamientos con el plantel, Barrera también habló sobre los objetivos, ya sea con el equipo como a nivel personal.

"A nivel equipo no lo he hablado con el entrenador, pero la idea es terminar lo más arriba posible como siempre y a nivel individual, intentar ayudar lo más que pueda a mis compañeros para tener una buen a liga individualmente y también será fundamental tener una buena liga colectivamente porque eso es lo que nos da de comer a todos", argumentó.

La primera vez que agarró un balón de básquet fue a los 4 años, desde muy pequeño en el club Sandú Chico, de Mercedes. "Es una ciudad que está a setenta kilómetros de Gualeguaychú. Me fui con 16 años a Welcome de Montevideo, ahí estuve ocho meses. Después me fui a España, donde estuve cinco años, luego volví de España donde hice una carrera larga, pero básicamente entre Uruguay, España y Venezuela ha estado mi carrera".

Horacio "Tato" López fue otro de los tantos jugadores uruguayos que pasaron por la Liga Nacional de Básquetbol, en esta ocasión, el goleador jugó en la década del 90. "Panchi" Barrera aseguró que le hubiera encantado verlo jugar, aunque admite que como referente tiene a Marcelo Capalbo, otro de los grandes bases que surgieron del básquet de su país.

"Si fue un muy buen jugador ("Tato" López"). Yo no tuve el placer de verlo jugar, pero para mí el uruguayo que me ha gustado siempre es (Marcelo) Capalbo, siempre fue al que miré por ser también de la misma posición", sentenció.

El plantel de Gimnasia continuará con su preparación con miras a los partidos frente a Hispano Americano. El 1 de setiembre se medirán en Trevelin, mientras que al día siguiente jugarán en Esquel. Para esos días, Villagrán podrá contar con todo su plantel, ya que se sumará el pivote Jarrid Famous.



