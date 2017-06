La importancia de cobrar impuestos

El gobernador Mario Das Neves hizo alusión ayer a la importancia de que los distintos municipios cobren los impuestos a los vecinos porque subrayó que eso "les permite recaudar y realizar diferentes obras para la comunidad".

El titular del Ejecutivo provincial rescató la reunión de gabinete ampliado que, con los intendentes de la cordillera, encabezó el sábado en Cholila ya que "nos escuchamos todos y pudimos tomar nota de algunas cosas que evidentemente demandan y que se pueden hacer".

Aseveró que "hay un común denominador que es un reconocimiento al bono provincial que es lo que ha habilitado que todas las localidades hoy tengan obras en construcción; en algunos casos obras importantes".

Además, "en segundo lugar, que es lo que nosotros también planteamos en la provincia, la escasez de los fondos para el movimiento cotidiano; el problema que tienen para pagar los sueldos. Este es un mes complicado porque hay que pagar sueldos y aguinaldos".

El gobernador sostuvo que durante la reunión se evaluó el tema de la recaudación de los municipios a través de los impuestos y añadió que "los intendentes tienen que tener una mirada hacia adentro de su comunidad. Hubo casos muy claros como el intendente de Corcovado que de recaudar 500 mil pesos por año pasó a recaudar 3 millones de pesos porque en última instancia acá hay un error conceptual que tienen algunos funcionarios que llegan a la función y que creen que por no cobrar los impuestos la gente los va a aplaudir".

"La gente los va a criticar porque si vos no pagas impuestos no va a haber plata y no vas a poder hacer nada. En cambio si vos le cobras al vecino los impuestos que corresponden, vas a tener dinero para hacer obras, que sino tenes la plata no las vas a hacer, y al final de la gestión la gente te lo va a agradecer", subrayó.