La importancia sobre el uso del cinturón de seguridad

En el último tiempo se incrementó el número de menores que fallecen o salen gravemente lesionados en accidentes de tránsito.El hospital zona del Trelew está desarrollando una campaña para concientizar sobre el uso del cinturón de seguridad, que se inició con la elaboración de un video por parte de profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio cabecera de la región valletana, y continuó con una actividad en la vía pública, en la cual se brindaron recomendaciones a los padres para que sus hijos usen el cinturón de seguridad al viajar en un automóvil.El video, de poco más de 4 minutos de duración, se subió a las redes sociales y fue compartido por varios medios locales, con repercusiones muy favorables.SISTEMA DE RETENCION INFANTIL“Siempre nos preguntan: ¿cuál es el mejor regalo para los niños según su etapa madurativa? Y la respuesta es la misma para todos. La mejor respuesta es salud, es vida. Por eso regalemos un SRI. ¿Qué es? Un Sistema de Retención Infantil. Es la forma más segura de transportar a los niños en los vehículos”, explica una de las profesionales al inicio del video.Consultado al respecto, el director asociado médico del hospital, Sebastián Restuccia, comentó que “el objetivo de la iniciativa es hacer un llamado a la conciencia de los padres, tras haber aumentado en el último tiempo el número de menores que fallecen o salen gravemente lesionados en accidentes de tránsito”.A su vez, Restuccia resaltó la importancia “del uso del cinturón de seguridad y los dispositivos de seguridad adecuados, que dependen de la edad, el peso y la altura de los niños”, y agregó que “se continuará con las actividades de concientización para no lamentar más vidas y siniestros viales, que se pueden prevenir usando el cinturón de seguridad, con el fin de vivir una fiesta y una vida tranquilas”."Desdichadamente, en vísperas de las fiestas navideñas hemos recibido casos fatales y no fatales, todos por el no uso del cinturón de seguridad. Los niños quedan con secuelas para toda su vida y hasta llegan a tener lesiones graves, discapacitantes. Es fundamental que todos tomemos conciencia y nos sumemos a la iniciativa”, concluyó Restuccia.