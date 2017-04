El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 30 abril 2017 La importancia de trabajar con los niños en medio de la confusión El médico psiquiatra experto en catástrofes, Enrique Stein, en diálogo con El Patagónico, advirtió que se debe tener cuidado cuando se trabaja con los niños ya que lo más importante es no recordar los días del temporal.

"No hay que pensar que lo más importante para ellos (los niños) es que se sienten hablar de los que les pasó porque se van a angustiar y van a sufrir mucho más que en el momento vivido. Por eso se deben reconstruir, en el caso de las escuelas: las tareas y los juegos", explicó.

Stein señaló que para "aquellos niños que están volviendo a sus escuelas o sus casas, el juego debe ser uno de los elementos reparatorios, porque en las instituciones se encontrarán con distintas realidades: algunos tendrán la casa tapada de barro, otros no y otros ni siquiera se vieron afectados. Son chicos que van al mismo lugar, pero se van a mezclar de forma diferente. Una vez que pase toda esta anormalidad, se podrá sentar a hablar de lo que pasó, pero para eso falta mucho tiempo".

Mientras, el coordinador del sector externo del Área Programática Sur, Sebastián Núñez, advirtió que en algunas personas pueden producirse situaciones de irritabilidad y de violencia, desazón y nerviosismo. Los niños no quedarán fuera de estas situaciones, a tal punto que podrán llorar de un momento a otro o sufrir pesadillas constantes. Por esa razón, junto a grupos de apoyo se pensaron estrategias y dispositivos para que los docentes puedan recibir a los niños.

"Las intervenciones que se hacen en el primer periodo no son como un profesional directo, cualquier persona tiene que saber que los chicos van a preguntar mucho, van a tirar teorías sobre lo que pasó o van a fantasear con cuál será el superhéroe que va a venir a arreglar el desastre. Son todas cosas que hay que tener en cuenta y que las escuelas trabajaron mucho, no solo para volver a tener clases sino también para darles contención a los chicos", describió el psicólogo.





Fuente: