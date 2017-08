La increíble historia de la mujer que buscó por siete años a su doble

"Así que fuiste a la Tomatina y no dijiste nada", le dijo su primo. Eva, sin entender de qué estaba hablando, vio la foto que le había dicho su primo y se sorprendió: la chica de la foto era increíblemente igual a ella. Desde 2010 inició una campaña para encontrar a su doble de la que solo tenía un dato: había estado en la fiesta de la Tomatina de Buñol en Valencia.

No sabía su edad, si era española como ella o de dónde provenía. Lo único que la inquietaba era la idea de que quizás sea una hermana melliza que tenía perdida por el mundo. "Han habido robos de bebés y en esa época había una red de tráfico de bebés Madrid-Valencia", escribió en su carta en Facebook.

Eva decidió entonces tomarse una fotografía con la misma luz y en la misma posición en la que estaba la chica de la Tomatina para demostrar su gran parecido. "No sé si sería la luz, las manchas del tomate en tu cara, pero el parecido daba escalofríos", explicó la mujer en la red social.

Tras más de seis años de búsqueda, y con la colaboración de más de 85 mil personas que compartieron su publicación, Eva encontró a la joven de la Tomatina. "Sí, ¡por fin he encontrado a La Chica De La Tomatina! Al contrario de lo que pensábamos, ella no vive en Valencia, ni es española. Ella reside en Miami y le ha parecido esta historia tan sorprendente como a mí. De hecho, cuando ha visto la foto, se ha quedado tan atónita cómo me quedé yo en el momento que la descubrí", contó este martes en la red social al asegurar además que no se trata de su hermana gemela perdida.