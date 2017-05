El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 10 mayo 2017 La inflación que mide el Congreso marcó 2,1% en abril Según los opositores, si se mantiene esta tendencia en el primer semestre de 2017 la inflación acumularía cerca de 12%, ubicándose casi 4 puntos por encima de lo que indicaría el techo puesto por el Banco Central.

La Inflación Congreso marcó 2,1% en abril pasado y acumula 8,3% en el primer cuatrimestre del año. Según informaron los bloques legislativos de la oposición, el mismo índice en términos interanuales alcanzó 27,3%.

"Muestra por tercer mes consecutivo un registro superior al 2%", destacaron los diputados de UNA, GEN , Libres del Sur y Partido Socialista.

"Las principales alzas del mes estuvieron explicadas por Vivienda y servicios básicos (tarifas de gas), Indumentaria y Educación", remarcaron desde el equipo económico del bloque Frente Renovador, que encabeza Marco Lavagna.

En Alimentos y Bebidas se registró un alza de 2%. "Se aceleró frente al mes pasado, lo cual no augura buenas noticias en cuanto a la Canasta Básica Alimentaria", destacaron, y recordaron que en marzo pasado creció 3%, la mayor suba en ocho meses.

"En los últimos seis meses, la inflación promedio fue de 1,9% mensual, lo que en términos anualizados representa una suba de 26% anual, muy por encima del techo planteado en el régimen de metas de inflación", señalaron. El Banco Central estimó que la inflación anual de 2017 se ubicaría entre 12% y 17%.

Según los opositores, si se mantiene esta tendencia en el primer semestre de 2017 la inflación acumularía cerca de 12%, ubicándose casi 4 puntos por encima de lo que indicaría el techo puesto por la entidad monetaria. "Cabe destacar que en los últimos 17 meses la inflación alcanzó 57,8% (2,7% promedio mensual), casi 17 puntos por encima de los 17 meses previos (41%)", expresaron.

"El actual nivel de inflación es preocupante de por sí, pero también preocupa que las presiones sobre la meta inflacionaria lleven a mantener el endurecimiento que observamos en la política monetaria. Una política monetaria restrictiva implica prolongar el actual escenario de tasas altas, lo que perjudica al sector productivo (prolongando la recesión) y favorece a la renta financiera (por los elevados rendimientos medidos en dólares)", analizaron cerca de Lavagna.

En la misma línea, la medición que realiza el Instituto Estadístico de los Trabajadores integrado por gremios de la CGT y la CTA dio 2,4% en abril, mientras que interanual suma 27,1%.

Para los diputados FR-GEN-LS-PS, con este camino "se corre el riesgo de volver a colisionar" en materia de objetivos. "En pos de la meta del déficit fiscal se ajustaron fuertemente las tarifas, lo que propulsó la inflación; y para no desbordar la meta de inflación, se jaquea la meta de crecimiento. De hecho, el Gobierno mantiene la meta de inflación y la de déficit fiscal, pero reestimó a la baja el crecimiento (de 3,5% a 2,9%)", manifestaron.

"Atacar la inflación es absolutamente central, ya que es el principal problema de la economía argentina. Pero hacerlo de manera integral, y no con compartimentos estancos, es crucial para hacerlo al menor costo social posible", concluyeron.



Fuente: