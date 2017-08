La inversión de publicidad en internet igualó en seis meses a la de todo 2016

El Reporte de Publicidad On Line, que registra la publicidad que se realiza en todos los sitios argentinos, indicó que el año pasado la inversión en márketing digital fue de 1.133.807.821 pesos, y en la primera mitad de 2017 ya se contabilizaron 1.041.089.940 pesos.

La inversión en publicidad realizada a través de los distintos canales de internet alcanzó en el primer semestre de este año algo más de 1.041 millones de pesos, equivalentes al 91,82 por ciento de lo contabilizado en todo 2016, de acuerdo con un estudio de la consultora adCuality.

"Más de 50 por ciento del tiempo de los usuarios se consume en un medio digital, ya sea una tablet, una computadora o un celular, en comparación con los medios tradicionales, como la televisión, la gráfica o la radio", indicó Marcos Christensen, director de ComScore, compañía de investigación de marketing en internet.

Sin embargo, explicó: "todavía hay una desproporción entre el impacto que genera la publicidad y la inversión publicitaria por parte de los anunciantes", y señaló: "a pesar de tener estos datos, la inversión publicitaria en el medio digital sigue siendo menor".

De acuerdo con el informe, la mayor inversión en publicidad en internet en el primer semestre vino del lado del comercio minorista, con 107.047.171 pesos y 10,28 por ciento del total; seguida por el turismo, con 62.912.190 pesos y 6,04 por ciento; gobierno, con 57.731.702 pesos y 5,54 por ciento; la industria automotriz, con 47.216.076 pesos y 4,53 por ciento, y la de estética y bienestar, con 46.034.361 y 4,42 por ciento.

En sexto lugar se ubicaron los bancos y tarjetas de crédito con un desembolso de 38.650.504 pesos y 3,71 por ciento del total; detrás, la telefonía móvil, con 35.415.559 pesos y 3,40 por ciento; las asociaciones y organizaciones, con 34.580.165 pesos y 3,32 por ciento; los medios, con 32.576.229 y 3,12 por ciento, y el segmento de indumentaria, calzados y afines, con 28.397.623 pesos y 2,72 por ciento.

Así, los diez principales segmentos que invierten en publicidad en internet, representan el 47,08 por ciento del total destinado al márketing digital en el primer semestre.

"El 30 por ciento de la audiencia de video digital no mira televisión abierta y pasa casi tres veces más horas con video digital que con TV. Por lo tanto, no solo los anunciantes tienen períodos más largos para enganchar a sus audiencias, sino que también es importante que puedan llegar a una gran parte de los espectadores, que no son de televisión, a través de vídeo digital", indicó Gastón Vautier, director de Investigación de la consultora Internet Media Service (IMS).

De lo invertido en publicidad en la web en la primera parte del año, 72,98 por ciento eligió hacerla en sitios de medios de comunicación, y el 27,02 por ciento restante en las redes sociales.

Entre los medios, 36,24 por ciento de la inversión se destinó a aquellos específicos de noticias en información; 26,68 por ciento a los de redes sociales; 11,74 por ciento a los de entretenimientos, y 4,8 por ciento a los de deportes.

Facebook lideró los espacios más elegidos, con el 26,68 por ciento de la inversión realizada en el semestre, le siguió Youtube, con 6,11 por ciento.