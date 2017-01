El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 La judoca Gimena Laffeuillade fue confirmada para viajar a Europa La deportista comodorense es una de las integrantes de la selección argentina que realizará próximamente una gira por el Viejo Continente.

La judoca comodorense Gimena Laffeuillade que tuvo un gran 2016, recibió la confirmación de que será parte de la Selección Argentina que realizará una gira por el Viejo Continente.

Laffeuillade viene de tener una temporada de grandes resultados, ya que no solo logró el título sudamericano y el subcampeona panamericano, sino que en el debut en una nueva categoría (hasta 2015 compitió en -63 kg, y en 2016 lo hizo en -57 kg), logró cerrar el año entre las mejores 100 judocas del mundo a nivel absoluto. Este logro se potencia aún más ya que considerar que Laffeuillade en 2016 aún competía en Juniors (18 a 20 años), y que en esa categoría quedó en el top-15 del mundo. Tal nivel le valió estar ternada para los Premios Olimpia a nivel nacional junto con Paula Pareto, campeona olímpica; mientras que a nivel local el Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro Rivadavia la galardonó como Embajadora Deportiva 2016.

Al ser consultada por su presente, Gimena comentó: "actualmente estamos en un campo de entrenamiento que termina este sábado 14 de enero. Hace unos instantes me confirmaron que voy a estar en la delegación que viaja a Europa próximamente", manifestó la judoca desde la concentración que se está realizando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires.

En cuanto a los objetivos para 2017, Laffeuillade comentó que "este primer parte del año no hay torneos de relevancia. Así que buscaré sacar los mejores resultados en Europa de cara a lo que será el Campeonato Panamericano de abril. Conseguir una medalla en el Panamericano significa estar muy cerca de clasificar al Campeonato Mundial que va a realizar en Budapest en agosto."

En 2016 Gimena Laffeuillade comenzó a competir en una categoría más baja (pasó de -63 kg a -57 kg). A pesar de este cambio, y con tan solo tres competencias puntuables, la comodorense ascendió hasta el puesto 78 del escalafón mundial a nivel absoluto y al 15 en el ránking junior.

En el judo competitivo se pueden marcar tres clases de puntos: el primero de ellos es el Ippon, es decir, punto completo y gana el combate: cuando se proyecta al contrario, se obtiene un Ippon si se consigue derribarlo haciendo que caiga sobre su espalda. Por su parte, el waza-ari equivale a medio punto. Dos waza-ari equivalen a un ippon. Se puntúa waza-ari la proyección del adversario sin que llegue a caer completamente de espaldas. Finalmente, el yuko es el punto menor que el waza-ari, equivale a 1/4 de punto y se obtiene al arrojar al oponente al suelo y éste cae de lado.

