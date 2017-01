El Patagónico | País/Mundo - 19 enero 2017 La Justicia citó a Elisa Carrió para que ratifique su denuncia contra Arribas La líder de la Coalición Cívica-ARI fue una de las dirigentes políticas que presentó una denuncia contra Gustavo Arribas después que una investigación periodística informara que un empresario vinculado a la constructora brasileña Odebrecht le había transferido dinero de un presunto soborno para favorecer a esa empresa en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

La diputada nacional y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, deberá presentarse el martes en los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar su denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

La líder de la Coalición Cívica-ARI fue una de las dirigentes políticas que presentó una denuncia contra Arribas luego de que una investigación periodística del diario La Nación informara que un empresario vinculado con la constructora brasileña Odebrecht le había transferido dinero.

La denuncia por "averiguación de delito" cayó en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoda Corral, quien se encuentra de feria judicial, y, quien lo subrogaba, Sergio Torres, habilitó la feria y fijó la fecha de la audiencia ratificatoria.

Según fuentes judiciales, la diputada Carrió fue citada para el martes por la mañana y será recibida por el juez federal Ariel Lijo, quien estará como subrogante de Canicoba Corral; en el marco de la denuncia en la que intervendrá también el fiscal Federico Delgado.

El titular de la AFI fue acusado de haber recibo, a través de cinco transferencias bancarias, unos 600 mil dólares de parte del operador brasileño Leonardo Meirelles, condenado en el caso conocido como Lava Jato.

La investigación periodística que dio cuenta de las transferencias destacó que se produjeron en 2013 luego de que, en septiembre de ese año, las obras de soterramiento del tren Sarmiento fueran adjudicadas a la empresa Odedrecht.

Luego de la publicación del diario La Nación, el banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas ingresó sólo una de las cinco transferencias referidas.

"Arribas solo recibió una transferencia y no conoce a Meirelles, quien hacía miles de transferencias, no solo las de Odebrecht. Además Arribas no era funcionario ni residente fiscal argentino", remarcó una fuente vinculada al actual titular de la AFI.

La semana pasada, un grupo de diputados kirchneristas presentó otra denuncia en la que acusó a Arribas de haber intermediado para que Odedrecht lograra ser parte de las obras de soterramiento del Sarmiento, durante el gobierno anterior.

Los legisladores encabezados por Héctor Recalde pidieron si Arribas fue el el encargado de "pagar las coimas y sobornos que llevaron al consorcio integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella a quedarse con la licitación".

La denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria recayó en el juzgado a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

