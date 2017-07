El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 04 julio 2017 La Justicia desplazó a Plaini e intervino el sindicato de Canillitas Plaini quedó procesado por "falsificación de documento público" en el marco de una causa de 2013, originada en una denuncia de una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini a raíz de irregularidades en las elecciones sindicales de ese año.

La Justicia dictó la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA) y el desplazamiento de Omar Plaini, líder histórico del gremio, en el marco de una causa de 2013 iniciadas contra el proceso electoral en el gremio.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva a Plaini, y dispuso la un allanamiento en la sede sindical. En medio del operativo, el gremialista aseguró a C5N: "Es una causa política".

Plaini quedó procesado por "falsificación de documento público" en el marco de una causa de 2013, originada en una denuncia de una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini a raíz de irregularidades en las elecciones sindicales de ese año.

En tanto, el magistrado, requirió al Ministerio de Trabajo que inicie el proceso de normalización del sindicato, lo que incluye la designación de un interventor que reemplazará a Plaini.

Fuentes judiciales confirmaron que en allanamiento se encontraron urnas con carnets a medio confeccionar, según las fuentes judiciales

El juez encabezó ayer un allanamiento en el que intervinieron varias camionetas y efectivos de la Gendarmería Nacional en la sede del sindicato, situada en la calle Venezuela al 2.300 de esta Capital.

La orden para allanar la sede central del Sindicato de vendedores de diarios y revistas, es por presuntas irregularidades en las elecciones de renovación de autoridades de fines de setiembre de 2013, entre ellas actas de asambleas con firmas falsas.

Plaini señaló que esto se trata de "un ataque al movimiento obrero organizado" y agregó que "es una persecución política".

"Acá hay claramente una persecución jurídica y política y un ataque al movimiento sindical", sostuvo en la puerta del gremio. "Es doloroso e indignante", dijo en referencia a su procesamiento, y agradeció el apoyo de la cúpula de la CGT y de diputados que se comunicaron para solidarizarse con él.

Asimismo, habló de un "contenido político" debido al rumbo que tomó la causa, que data del año 2013, en las últimas semanas. "En este último mes se aceleró por cuestiones puramente políticas", dijo.

Al ser consultado sobre la situación dentro del edificio gremial, Plaini sostuvo que "el sindicato esta intervenido, clausuraron la Secretaria General y la Comisión Directiva fue desafectada por un juez que no tiene competencia en lo laboral sino en lo criminal".

"La elección fue ratificada por un fallo en la Corte", se defendió Plaini y apuntó contra el juez: "se tomaron facultades que no son propias del juzgado en el cual se encuentran".

Por otro lado, vinculó su procesamiento con el apoyo dado por la lista que conduce a Unidad Ciudadana, el partido de la expresidenta Cristina de Kirchner: "Los canillitas ratificamos y acompañamos a Unidad Ciudadana y esto es una persecución política y un ataque al movimiento obrero organizado".



CRITICAS DE LA CGT



Tras la intervención judicial del sindicato de Canillitas, la CGT emitió un duro comunicado en el que rechazó la decisión del juez Martínez de Giorgi de intervenir el sindicato de Canillitas y acusó al Gobierno de "persecución gremial".

En ese marco, la Confederación General del Trabajo sostuvo que la causa "es una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos". La central obrera sostuvo a través de un comunicado difundido a la prensa que existe una "persecución gremial por parte del Gobierno nacional".

En ese sentido, el triunvirato cegetista indicó que "inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal no sólo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional".

De esta manera, los triunviros de la CGT "instaron" a la Justicia, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y al Poder Ejecutivo "a que cesen en la intervención del gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución a dirigentes gremiales".



