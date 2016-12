El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 20 diciembre 2016 La Justicia embargó preventivamente bienes a Dufour y Albornoz El Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn decretó un embargo preventivo, hasta cubrir los 5 millones de dólares y 2,4 millones de pesos sobre los bienes de la diputada provincial Gabriela Dufour.

La decisión que se adoptó en función de la causa por la que se investiga los perjuicios que sufrió el Estado por la falta de cuidados de los buques de Alpesca, también alcanza a Omar Albornoz.

En este contexto, el Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, valoró la determinación adoptada ayer por el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn que decretó el embargo de bienes de la ex ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y del ex administrador de los bienes de Alpesca, Omar Albornoz.

"Es positivo y naturalmente justo que los funcionarios que perjudicaron al Estado con su accionar, respondan y paguen con sus bienes" dijo el funcionario tras conocerse el embargo preventivo para los dos ex funcionarios del gobierno de Martín Buzzi.

Martínez Zapata recordó que el gobernador Mario Das Neves siempre fue claro sobre el cumplimiento del artículo 69 de la Constitución, al sostener que "si alguien se llevó algo a su bolsillo que no le correspondía, deberá devolverlo. Y será también de su bolsillo, como también quien haya perjudicado al Estado provincial por su accionar como funcionario público”.

Concretamente, y dando respuesta a la presentación realizada en su momento por la Fiscalía de Estado, el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn acaba de decretar un embargo preventivo sobre “un automotor y los bienes muebles no registrables que se hallaren” en el domicilio de Dufour “hasta cubrir la cifra de 5.120.383, 35 dólares y 2.410.790,55 pesos”.

En tanto, para el caso de Albornoz se decretó embargo preventivo sobre “un inmueble de su propiedad ubicado en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, sobre un automotor y sobre todos los bienes muebles no registrables que se hallaren en su domicilio, hasta cubrir la suma de 5.120.383,35 dólares y 2.410.790,55 pesos”.

