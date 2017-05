La Justicia trabó el pago de quincenas adeudadas a ex Guilford

El conflicto generado por Guilford aún no está solucionado. Ayer se hizo pública una propuesta del ministro Triaca.

Los ex trabajadores de la empresa textil Guilford se reunieron en asamblea para conocer las novedades en torno a las gestiones que se realizan para concretar el pago de quincenas adeudadas e indemnizaciones. El apoderado de los textiles, Jorge Echelini, informó que las novedades en cuanto a las quincenas no eran favorables dado que "dos jueces apelaron a favor de Guilford, por esta causa el pedido que iniciaron los trabajadores ingresó a la Cámara de Operaciones".

"Resulta que teníamos esperanzas de cobras las quincenas, pero entró esto ahora a la Cámara y se van a alargar los plazos", lamentó el secretario general de la Asociación de Obreros Textiles, Cipriano Ojeda. Por esta causa, el dirigente señaló que más allá de considerar "si se va a extender una ayuda en la parte provincial y nacional, planteamos con el abogado que vamos a buscar alternativas de otra forma para seguir sosteniendo los hogares de las familias textiles".

Para avanzar, se planteó al apoderado de Guilford Daniel Cesar. retomar los encuentros la próxima semana en Buenos Aires. Aunque se continúe con las apelaciones, se pretende recuperar las negociaciones.

Por otro lado, Cipriano señaló que Nación confirmó que ya enviaron el listado de la gente que va a cobrar los subsidios que se adeudaban. Sería un monto de 15 mil pesos porque se trata de tres cuotas de cinco mil que no se abonaron a tiempo.

"No es mucho pero para un hogar que no entra nada, es algo. Hoy esperábamos cobrar las quincenas pero no nos pudimos encontrar con ese dinero tan importante, la Justicia a veces falla a favor del que tiene plata y el que necesita cobrar sus haberes como corresponde", lamento el sindicalista en diálogo con Ornella Vezzosso.