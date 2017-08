La justificación de Bullrich por su frase sobre los "pibes presos"

El pre candidato a Senador nacional por Cambiemos en la provincia,Esteban Bullrich, se justificó luego de quedar envuelto en una fuerte polémica a raíz de una desafortunada intervención en la que pareció celebrar que cada día haya "otro pibe más que está preso" a partir de la llegada de macrismo al poder.

"En el cansancio dije una frase que no me identifica, no es lo que soy, no es lo que siento, no es lo que pienso; trabajo en educación, creo que el mejor lugar para los pibes es la escuela", se excusó y ex Ministro.

"Estábamos hablando en la entrevista de los arrestos del Mono Minnincelli, del narcotraficante Rey Arturo, que están presos, como José López, por arrestos de la Bonaerense", aclaró Bullrich y agregó "fue una frase que erré por el cansancio, pero en el contexto hablaba de lo importante que es tener gente que nos cuide en serio dentro de la Policía, y salió esa frase".