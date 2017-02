El Patagónico | Regionales | CARTELERA DE CINE - 07 febrero 2017 La La Land se estrena en el Cine Coliseo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Montaje de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Música y Mejor Canción con dos nombramientos son las catorce nominaciones "La La Land", la película que este jueves se estrenará en el cine Coliseo, siendo el principal film de la semana.

Protagonizado por Ryan Gosling (Sebastian), Emma Stone (Mia), John Legend (Keith), J.K. Simmons (el jefe), Finn Wittrock (Greg), Rosemarie DeWitt (Laura), Callie Hernández (Tracy), Sonoya Mizuno (Caitlin) y Jessica Rothe (Alexis) el nuevo film del director de "Whiplash", Damien Chazelle, cuenta la historia de Sebastián.

El conoce a Mia gracias a un desdeñoso claxon en medio de un atasco que refleja a la perfección el estancamiento de sus respectivas vidas. Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece la ciudad: Sebastián intenta convencer a la gente en pleno siglo XXI que les guste el jazz tradicional; y Mia sólo quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un "gracias por venir".

Ninguno de los dos piensa que su inesperado encuentro los llevará por un camino que jamás habrían podido recorrer solos. Ambos dan un gran salto el uno hacia el otro, y también hacia sus mayores sueños artísticos, creando un mundo mágico que a través de la iluminación, el color, el sonido, la música y las letras transportan al espectador hacia el éxtasis de la felicidad que todos buscan y al dolor de las pasiones que nunca se olvidan.

"Quería hacer una película acerca de dos soñadores, dos personas impulsadas por unos sueños tremendos, sueños que les unirán y que también los separarán", dice Damien Chazelle. "La La Land es muy diferente de 'Whiplash', pero las dos películas tratan un tema que me interesa mucho personalmente: la manera de equilibrar la vida personal con el arte, los sueños con la realidad y, más específicamente, cómo equilibra el artista sus relaciones con el arte y otras personas. En esta ocasión he querido contarlo a través de la música, de canciones, de bailes. Creo que el género musical es un gran vehículo para expresar el juego de malabarismos que representan los sueños y la realidad".



LA EPOCA DORADA

PERO MODERNA

Aunque los componentes de la película sean atemporales, el productor Marc Platt, experto del género musical en cine y en teatro, recalca que el enfoque es totalmente innovador. Se unió a otros dos productores, Fred Berger y Jordan Horowitz, para desarrollar el proyecto con Chazelle desde un principio. "Damien ha infundido nueva vida al género apoyándose en los elementos clásicos e incorporándolos a la vida contemporánea de Los Angeles", dice Platt. "Ha trasladado los cimientos de las grandes películas de antes a una historia para las nuevas generaciones", agrega.

Todo empezó como un sueño loco. Chazelle quería hacer una película que canalizara la magia y la energía de los mejores dramas románticos musicales franceses y estadounidenses de la era dorada y trasladarlas a la época más complicada e insensible en la que vivimos. "Quería que 'La La Land' fuese una historia de amor y también un musical como los que me cautivaban de niño, pero puesto al día, moderno. Me interesaba explorar el uso del color, de los decorados, del vestuario, todos los elementos expresivos de la vieja escuela cinematográfica para contar una historia actual".

Platt añade que "la estética de la película es muy moderna. El movimiento de la cámara fluye constantemente para que el espectador esté al lado de los actores, pero al mismo tiempo la historia nos lleva a la gran época de Hollywood".

