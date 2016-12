El Patagónico | Regionales | POLITICA - 15 diciembre 2016 La Legislatura aprueba hoy el presupuesto 2017 La Legislatura de Chubut aprobará en la sesión de hoy el presupuesto provincial 2017 que engloba fondos por 40.000 millones de pesos. El proyecto, cuyo tratamiento fue reclamado en la semana por el gobernador Mario Das Neves, será acompañado por los diputados de la oposición que, pese a tener algunas diferencias, entienden que los números "están ajustados" a la realidad.

El tratamiento y aprobación del ejercicio financiero fue confirmado ayer, a Radio Del Mar, por el presidente del bloque PJ-FpV, Javier Touriñan, quien señaló que pese a las diferencias que hay con algunos números y falta de obras, seguramente la bancada respaldará los números estimados por el titular de Economía, Pablo Oca.

“Lo que tenemos que decidir es si seguimos con este artículo que permite el movimiento entre partidas, que hace que los números que aprobemos sean relativos, pero hay que reconocer que esta cesión de potestad de la Legislatura, se viene aplicando desde el 2001”, afirmó el conductor de la bancada mayoritaria.

El total de erogaciones para la Administración Central y Organismos Descentralizados para el año próximo asciende a los 40.104.361.959 de pesos. Entre los ministerios, quien más fondos se lleva es Educación con 9.917.020.250 de pesos, seguido por Salud con 4.581.789.666.



PEDIDO DE INFORMES

A MIQUELARENA

En la sesión, Touriñan presentará un pedido de informes hacia el procurador general, Jorge Miquelarena, por lo que considera una indebida actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los allanamientos realizados la semana pasada en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y por los que se detuvo al ex secretario de Seguridad, Antonio Zúñiga y los empleados Víctor Barrientos y Andrés Juvenal Velázquez.

Según el diputado, “en el procedimiento se violó el artículo 123 de la Constitución Provincial” y además aclaró: “no hubo ningún delito federal que justifique el uso de esa fuerza en el territorio provincial”.

“No voy a meterme en lo que hace al proceso judicial, porque ni siquiera tuve acceso al expediente. Pero lo que sí estuvo mal hecho, donde sí hubo una extra limitación de los poderes fue en la actuación de la PSA dentro del territorio provincial, en violación a lo que marca el artículo 123 de la Constitución de la Provincia del Chubut, en el que no se admite la participación de las fuerzas federales en el territorio provincial salvo que haya una autorización previa pedida por la Legislatura, cosa que no hubo”, argumentó Touriñan.





