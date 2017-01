La Legislatura citará al ministro Durán por la situación mapuche

El presidente de la comisión de receso de la Legislatura, el diputado José Grazzini del Frente para la Victoria confirmó ayer a El Patagónico que hoy se hará una invitación formal para que el miércoles el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán, informe a los legisladores sobre los hechos ocurridos la semana pasada en Leleque El diputado indicó que la citación al funcionario es tanto para "que nos explique qué fue lo que sucedió y las responsabilidades de la policía en algunos de los hechos represivos" como para que "nos haga un informe detallado de cómo el gobierno piensa reconducir este conflicto, que a todos nos tiene muy preocupados", observó.Grazzini remarcó que, al menos en el bloque del Frente para la Victoria, "hay un repudio generalizado a la acción represiva, que no vamos a permitir ni avalar de ninguna manera. Podemos acompañar, claro está, el pedido para que se liberen las vías de La Trochita, pero no de esta manera", indicó.La invitación a Durán surgió a pedido de los diputados del Frente para la Victoria, pero también de la radical y legisladora por Cambiemos, Jacqueline Caminoa, quien expresó su preocupación por las dos represiones pero sobre todo por la del miércoles, en la que intervinieron efectivos de la policía provincial."Mi postura personal, y creo que de bloque pero todavía no la discutimos porque estamos en receso, es que de ninguna manera vamos a avalar la ocupación de las vías pero mucho menos la represión. Nosotros podemos acompañar la decisión del juez (Guido Otranto) en hacer liberar la ocupación, pero de ninguna manera vamos a permitir la represión", indicó.La diputada cordillerana dijo, en concreto, que espera que Durán explique "lo que sucedió el miércoles cuando, por una cuestión que se presentó como de abigeato, la policía provincial reprimió e hirió a dos integrantes de la comunidad mapuche. Quiero que me explique lo que sucedió y también cómo se va a hacer desde el gobierno para reconducir la relación con estos habitantes", resaltó.REUNIONES CON EL JUEZMientras se gestaba la citación al ministro Pablo Durán, en la cordillera varios diputados, tanto del FpV como de Cambiemos, mantuvieron distintas reuniones para conocer los sucesos de primera mano y evaluar los pasos a seguir.El diputado provincial Gustavo Fita, del FpV y presidente de la comisión de Salud y Derechos Humanos de la Legislatura, se entrevistó con el juez federal Guido Otranto, mientras también hubo contactos con las comunidades y organizaciones sociales.La intención de estos diputados, que también rescataron la preocupación y la actividad desplegada en la zona por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, es mantener una reunión ampliada con el juez Otranto, algo que podría concretarse el jueves, luego del informe que en la comisión de receso brinde el ministro de Gobierno, Pablo Durán.