La Legislatura prorrogará en extraordinaria la emergencia de servicios públicos

La comisión de receso de la Legislatura decidió convocar ayer a sesión extraordinaria para el 14 de febrero, día en el que solamente se tratará una nueva prórroga de la emergencia en los servicios públicos esenciales de energía eléctrica, agua potable y efluentes cloacales.

Luego de designar formalmente al diputado José Grazzini del bloque del Frente para la Victoria como presidente, los diputados presentes comenzaron a tratar los temas que tenían en agenda, entre ellos la invitación al ministro de Gobierno, Pablo Durán, para que explique los hechos sucedidos en la cordillera en relación a las comunidades mapuches.

Los diputados, entre ellos Estela Hernández (FpV), Jacqueline Caminoa (Cambiemos) y María De Luca (Chubut Somos Todos) esperaban, en realidad, que ayer Durán concurriera a la reunión de la comisión, algo que no sucedió porque el ministro en particular y el Ejecutivo en general consideraron que la invitación que se le había hecho no era formal ni reunía los requisitos del caso.

Luego de sopesar la situación, los diputados decidieron hacerle una nueva nota al ministro para invitarlo a que asista el próximo miércoles, a las 11, para "debatir acerca de los hechos acontecidos en la zona cordillerana".

Antes de ello, también por unanimidad se había resuelto la convocatoria a una sesión extraordinaria, que se realizará el 14 de febrero a las 11, para prorrogar la declaración de emergencia de los servicios públicos esenciales de energía eléctrica, agua potable y efluentes cloacales.