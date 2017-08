El Patagónico | Deportes - 26 agosto 2017 La Liga Municipal de fútbol infantil abre una doble jornada con 18 partidos

Hoy y mañana, La Liga de fútbol Municipal vuelve a ser punto de encuentro de diversos representativos en el gimnasio municipal 2 de barrio Pueyrredon y el gimnasio del Club Florentino Ameghino.

El campeonato, que es coordinado por el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, arranca hoy en el municipal 2 con encuentros de las divisiones promocionales, mientras mañana se completa la fecha en el gimnasio del club Florentino Ameghino de kilómetro 3.

El pasado fin de semana se jugaron las instancias de los cruces en una de las categorías competitivas, la 2007.

Las divisiones que participan del torneo son: 2005-2006-2007 y 2008 (competitivas), 2009-2010-2011 y 2012/13 participativas (promocionales).



PROGRAMA



Hoy - Gimnasio Municipal Nº 2

Cancha 1

- 10:00 Oeste vs. CAFA A (2009)

- 10:35 Diadema vs. Racing (2009)

- 11:10 Diadema vs. Petroquímica B (2010)

- 11:45 Racing vs. Petroquímica A (2010)

- 12:20 Petroquímica vs. Racing (2011)

- 12:55 La Maquinita vs. Racing (2013)



Cancha 2

- 10:00 Petroquímica vs. Racing (2009)

- 10:35 Petroquímica vs. CAFA B (2009)

- 11:10 La Maquinita vs. CAFA A (2010)

- 11:45 Oeste vs. CAFA B (2010)

- 12:20 CAFA A vs. Doble B (2013)

- 12:55 CAFA A vs. Oeste (2013)



MAÑANA - Gimnasio CAFA Km 3

- 10:00 CAFA A vs. Huergo (2009)

- 10:35 Escuela 211 vs. KM 14 (2009)

- 11:10 Laprida vs. Gimnasio 1 (2009)

- 11:45 KM 5 vs. Guardianes Cefe (2009)

- 12:20 Laprida vs. KM 5 (2011)

- 12:55 CAFA A vs. CAFA B (2011)

