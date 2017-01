El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 La Liga Nacional continuará esta noche con tres partidos Peñarol recibirá a Quimsa, Argentino se medirá como local frente a Estudiantes de Concordia, mientras que Ferro Carril Oeste jugará en el Héctor Etchart de Caballito frente a Regatas Corrientes.

Con la disputa de tres partidos y en diferentes horarios, esta noche continuará el desarrollo de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

En ese contexto, Peñarol de Mar del Plata recibirá en el Polideportivo Islas Malvinas a Quimsa de Santiago del Estero. El partido que dará comienzo a las 21, tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro y Rodrigo Castillo.

El "milrayitas", que dirige técnicamente Marcelo Richotti, llega a este encuentro con un gran triunfo de visitante sobre Obras Sanitarias, equipo que entrena el comodorense Nicolás Casalánguida, por 93-86, y se ubica en el séptimo puesto de la Conferencia Sur con balance de 11 triunfos y 15 derrotas.

Su rival Quimsa, que se ubica quinto en la zona Norte, con 13 victorias y 11 caídas, viene de caer como visitante ante Quilmes de Mar del Plata por 83-78 y esta noche irá por la recuperación.

Por su parte, Argentino de Junín se medirá en El Fortín de las Morochas, frente a Estudiantes de Concordia, que marcha segundo en la Conferencia Norte. El encuentro, que dará inicio a las 21:30, será arbitrado por Roberto Smith y Oscar Britez.

El "turco" juninense, que está quinto en la sección Sur, viene de vencer como local a Atenas de Córdoba por 80-65 y en la tabla tiene 13 triunfos y 12 reveses.

En el restante juego de la noche y que ira televisado por TyC Sports, Ferro Carril Oeste recibirá a Regatas Corrientes. El partido, que se jugará en el estadio Héctor Etchart, dará comienzo a las 22:00 y serán árbitros Fabricio Vito y Leonardo Zalazar. Los de Caballito, que llegan a este partido con una derrota como locales de 75-71 ante Hispano Americano de Río Gallegos, se ubican segundos en la Conferencia Sur (16 y 8), mientras que Regatas, que viene de caer en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima 84-80, se ubica tercero en la zona Norte (15 y 10).



> El menú para esta noche

21:00 Peñarol vs Quimsa; Fernando Sampietro y Rodrigo Castillo.

21:30 Argentino vs Estudiantes (C); Roberto Smith y Oscar Britez.

22:00 Ferro Carril Oeste vs Regatas Corrientes; Fabricio Vito y Leonardo Zalazar.





