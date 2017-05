Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 30 mayo 2017 La lista Azul propone más beneficios para todos los jugadores veteranos El candidato a presidente Miguel Goncebatte visitó El Patagónico acompañado por Juan Mansilla y Andrés Rybier para comentar su plataforma. El sufragio se llevará a cabo en el Sindicato Petrolero ubicado en Constituyentes y Callao. Es una incógnita cuándo volverá a rodar la pelota.

Comenzó la cuenta regresiva para la renovación de la comisión directiva en la Asociación Futbolista Veteranos de Comodoro Rivadavia. La Inspección General de Justicia confirmó el 10 de junio como día de la votación con dos listas. Por un lado la lista Celeste y Blanca, con Jorge De Cillia (Rada Tilly) a la cabeza, y la lista Azul, con Miguel Goncebatte (Lanús), como candidato a presidente.

Alrededor de catorce años lleva al frente Manuel Rogel, quien no presentó lista para las elecciones del 10 de junio, que serán a partir de las 12 y hasta las 18 en el Sindicato Petrolero, ubicado en Constituyentes y Callao.

"La Lista Azul, histórica opositora, logró que voten los jugadores y no los delegados. Queremos darle un empuje para el crecimiento de la Asociación, y eso se va a lograr en tanto y en cuanto nos podamos juntar todos cuando pase la elección. Acá no tiene que haber derrotados. Ya estamos ganando con el solo hecho de votar", apuntó Goncebatte, en su visita a El Patagónico acompañado por Juan Mansilla (prosecretario) y Andrés Rybier (tesorero).

Los integrantes de la lista Azul afirman que con las elecciones, ganará el fútbol de veteranos y no habrá perdedor, pero tienen en claro varias modificaciones a corto plazo. "Lo primero que necesitamos es tener un local que será alquilado para poder atender todos los días el requerimiento de los veteranos. También queremos tener un fondo de ayuda para emergencias. Con el temporal de marzo, nadie pregunto quién necesitaba ayuda, y ahí fallamos", apuntó Mansilla.

El representante de Lanús, y candidato a presidente, admitió que "con todos los asociados que tiene la Asociación se podrían hacer muchas cosas. Todas las instituciones buscan darle un beneficio a su asociado. Podría existir un convenio con determinado comercio, y obtener un descuento. La familia veterana es muy grande, y cuando se compra, es mucho lo que se gasta".

Otro de los puntos a mejorar, que propone la Lista Azul es el de tener más beneficios para el jugador. "La indumentaria que usamos también se podría comprar acá en Comodoro con un descuento, y no en Buenos Aires como hace la mayoría de los jugadores. No hay un solo beneficio. Por qué no tener una peluquería que atienda solo a los veteranos con un descuento. No digo que les corte el pelo gratis, pero si con un precio diferenciado", acotó Goncebatte.

Por último, Mansilla remarcó que "la Lista Azul consiguió que voten todos los jugadores. Algunos quieren que solo voten los delegados, pero ya está el padrón y están todos los jugadores habilitados para votar el sábado 10 de junio".

Las elecciones serán el 10 de junio y arrancarán a las 12 del mediodía con la lectura de balances de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 16 y 17 inclusive. El sufragio se extenderá hasta las 18.



LISTA AZUL



Presidente: Miguel Goncebatte.

Vicepresidente: Roberto Gómez.

Secretario: Néstor Abad.

Prosecretario: Juan Mansilla.

Tesorero: Andrés Rybier.

Protesorero: Julio Ojeda.

Secretario de actas: Carlos Di Pascuale.

Prosecretario de actas: Julio Peralta.

1º vocal titular: Carlos Madariaga.

2º vocal titular: Aldo Aguerre.

1º vocal suplente: Rubén Peraldi.

2º vocal suplente: Rubén Darío Vera.

Revisores de cuentas: Juan Maldonado y Luis Gómez.





