La lista Celeste y Blanca trabaja en el cambio para los veteranos

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net





La Asociación de Futbolistas Veteranos atraviesa un presente con dos listas que aspiran a ser la nueva comisión directiva luego del 10 de junio. Ese día, se espera que alrededor de 4 mil personas decidan el futuro y se definan por la lista Azul, que tiene a Miguel Goncebatte como candidato a presidente y por otro, la lista Celeste y Blanca con Jorge De Cillia a la cabeza, que ya vienen trabajando, según apuntaron en su visita a El Patagónico.

Desde el año pasado que se vienen reuniendo, pero hace poco más de dos meses que se confirmó la lista. “Venimos trabajando desde el año pasado. Se estaban reuniendo, conversando y buscando el cambio, un giro en la conducción. Algunos nos acoplamos en el último tiempo, y ellos ya tenían muchos ítems”, adelantó De Cillia.

El dirigente de Rada Tilly estuvo acompañado por Cristian Carrizo (secretario de actas), Oscar Quintero (vocal titular segundo), Oscar Manjón (vocal titular) y Héctor Lucio (pro secretario de actas).

A su vez, el candidato a presidente adelantó que "nosotros queremos organizar de nuevo la Asociación porque está de forma irregular. Hace cuatro ejercicios que no se presentan balances, y hay que trabajar para refundarla. Es un punto que se va a tratar en la asamblea y se pondrá en consideración”, recalcó y dejó en claro que todos forman parte de esto. "Hemos analizado que parte de estas irregularidades se debe a diferentes motivos. Gente que no quiso involucrarse o gente que quiso, y no la dejaron. Lo importante es que ahora habrá una elección por el cambio”.

Uno de los temas a poner en consideración es el del seguro, algo fundamental, que toda persona que ingrese a una cancha debe tener para evitar inconvenientes a futuro. “Todo jugador debe tener un seguro al ingresar a una cancha. Vamos a seguir con la misma metodología. Lo que analizamos, y pedimos, es evaluar diferentes presupuestos, pero todos los jugadores tendrán un seguro deportivo”, advirtió.

Los integrantes de la Celeste y Blanca hicieron hincapié en que ellos no esperaron las elecciones, y ya han comenzado a trabajar antes de tiempo en diferentes temas. "Ya estamos trabajando, y no esperamos a ser elegidos. Tenemos códigos de conducta y los roles asignados. A su vez, tenemos un plan sobre cómo se va a jugar el próximo torneo. No esperamos las elecciones, ya hemos comenzado”, remarcó Cristian Carrizo.

Algo que tiene preocupados a los jugadores es el inicio del certamen, una vez realizada la asamblea del 10 de junio, y posterior acto eleccionario, algo que sin duda a la lista Celeste y Blanca lo tienen trabajando hace un tiempo. “La intención es comenzar a fines de julio. Tenemos la categoría Senior que tiene 50 equipos, Master tiene 38, Super Master 28 y Maxi Master tiene 10. Queremos armar un torneo de transición, pero no con el esquema que se venía jugando. Sería por zonas y que no sea tan extenso".

La Lista Celeste y Blanca ha mantenido reuniones con árbitros para llegar a un acuerdo sobre el arancel, como así también se habló de tener mayores capacitaciones y hasta de armar un ranking de jueces.

El 10 de junio será el momento de la verdad. En el sindicato Petrolero se votará y saldrá la flamante comisión directiva que tomará el mando en la Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia.