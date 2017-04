La lluvia dificultó la tarea del municipio en el tercer día de recuperación de Comodoro

Luego del tercer día de trabajos tras el temporal que golpeó a la ciudad, el secretario de Servicios a la Comunidad Rubén Palomeque, brindó ayer un informe sobre los trabajos realizados en toda la extensión de Comodoro Rivadavia, en una jornada compleja a partir de la lluvia que cayó desde los primeros minutos de la madrugada.El funcionario explicó que en la zona del barrio Juan XXIII "el estado es complicado por el canal de avenida Roca, que obstruido desde Marinero López a Lisandro de la Torre, provoca que el agua salga del canal y tome una mano de Roca".Palomeque detalló que allí el sábado “se realizaron taludes, pero la lluvia (de ayer) los llevó", y aseguró que se está “trabajando en ello profundamente porque inunda barrios aledaños"."Hasta que no se descargue el canal es una situación crítica y entendemos a los vecinos”, sentenció.El secretario también se refirió al estado de la ruta Nacional 26 y dijo: "estamos colaborando con Vialidad Nacional porque necesitamos tener otro acceso a la ciudad, además mucha maquinaria de operadoras viene de campamentos que acceden por ese camino, al igual que nuestra cantera que nos provee de material".De la misma manera, y brindando un panorama de zona norte, Palomeque explicó que el sector de “Standart está bien dentro de las condiciones que se puede, con problemas sostenidos."En Km 14 y Km 15 es la misma situación. Laprida está complicado y le dimos una fuerza de choque con un supervisor y material dedicado exclusivamente a trabajar allí”, detalló.ASEGURAR LOS INGRESOSPor otro lado, el secretario de Servicios a la Comunidad ratificó que el objetivo de los trabajos es "asegurar en primera medida el tránsito de ingreso y egreso a los barrios para que lleguen los alimentos, insumos, sanidad, y se pueda evacuar".En este sentido, admitió que la ciudad está "en una situación difícil pero se está trabajando desde la Municipalidad con las empresas y ciudadanos".“Estamos en absoluto conocimiento de la situación de la comunidad, sabemos que hay una necesidad de solución inmediata y no se puede responder a ese nivel de ansiedad. No obstante, pretendemos que la tarea sea la más coherente y criteriosa porque minuto a minuto se van generando complicaciones que vamos salvando al momento. En lo inmediato vamos a asegurar el escurrimiento del agua que llovió, brindando toda la capacidad posible”, sentenció.