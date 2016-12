El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 20 diciembre 2016 La madre del canillita Faúndez confía en el dictamen que hará otro juez Luego de conocerse que Brian Smith, imputado de atropellar y matar a Sergio Faúndez podría acceder a una probation en lugar de ser sometido a un juicio oral y público, la madre de la víctima ayer se reunió con su abogado. Sergio Romero le informó que deben esperar a la realización de una nueva audiencia, en la cual otro juez deberá decidir el destino de la causa.

Mabel Jaramillo mantuvo ayer un encuentro con su abogado Sergio Romero, quien le trasmitió tranquilidad sobre los avances pocos beneficiosos que se conocieron días atrás con el fallo de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia: los jueces Daniel Pintos y Guillermo Müller revocaron el fallo de la juez natural de la causa, Gladys Olavarría, quien en primera instancia de la investigación ordenó la realización de un juicio oral y público contra el acusado Brian Smith.

Su representante legal, Francisco Romero, impugnó ese fallo y en respuesta los camaristas dictaminaron la suspensión de juicio a prueba o probation para el imputado de atropellar y matar al canillita durante la madrugada del 21 de enero de 2015 en Rawson y Belgrano.

En su compromiso público, Smith había ofrecido portarse bien durante tres años, entregarle a la madre de su víctima un 20% de su salario (aproximadamente $6.000 por mes mientras dure ese proceso judicial) y "autocastigarse" también por tres años con dejar de conducir.

Hay que recordar que el día del accidente Smith había salido de un prostíbulo y bajo los efectos del alcohol conducía una camioneta Fiat Strada. Pasó el semáforo en rojo y embistió a Sergio Orlando Faúndez (28), quien estaba detenido en su motocicleta. La víctima repartía diarios y esa fatídica noche cumplía con su tarea laboral cuando encontró la muerte.



QUE PASE LA FERIA JUDICIAL



La madre de Sergio contó a El Patagónico que su abogado le aseguró que hay que esperar la feria judicial para que se celebre una nueva audiencia. Allí, un magistrado que no actuó en la investigación, deberá analizar si la causa irá a juicio oral y público como lo ordenó Olavarría, o por el contrario confirmará el fallo de la Cámara Penal.

Según le dijo su abogado, Jaramillo cree que la audiencia se haría a mediados de enero. “Hay que esperar porque hay una nueva audiencia con otro juez”, apuntó la mujer. No obstante, indicó estar más tranquila, pero no dejará de luchar en memoria de su hijo hasta encontrar justicia.

Además, recalcó que quiere que Smith "vaya preso y pague por lo que hizo" y a poco de cumplirse dos años de la muerte, caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, no se olvida que el acusado "mató a una gran persona, todo el mundo sabe que era así porque conocían a mi hijo".

La mujer sentenció que no recibirá dinero como reparación por la muerte de su hijo. Desde el inicio de la causa Smith “ofreció plata, él con plata arregla todo, yo no quiero. La vida de mi hijo con plata no me la va a dar. Pido justicia, yo lo quiero ver preso”, reiteró.

