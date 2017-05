El Patagónico | Policiales | AMENAZAS - 30 mayo 2017 La madre de Franco Abadie amenazó con matar a toda la familia de otro recluso El episodio se registró el domingo por la noche en un domicilio del barrio Abel Amaya. La mujer denunciada concurrió a la vivienda junto a un hombre que exhibió un revólver. Bajo amenazas, le dijeron al hermano del preso Pablo Durán que si éste no retiraba la denuncia contra Franco Abadie "te vamos a matar a vos y a toda tu familia".

El drama entre los reclusos Pablo Francisco Durán y Franco Martín Abadie se originó en enero del año pasado cuando este último –condenado por el crimen de Elvio Acuña, baleado el 29 de enero de 2013 y que por las lesiones falleció el 23 de febrero de ese mismo año- fue denunciado de liderar a un grupo de internos de la Seccional Sexta que extorsionaron a Durán.

En esa ocasión “El Porteño” -como apodan a Durán- aseguró que fue amenazado con facas y obligado a llamar a sus familiares para que entregaran un auto y un televisor en la vivienda de la calle Mburucuyá del barrio La Floresta donde reside la madre de Abadie.

La justicia intervino y recuperó un Fiat Palio y una pantalla plana de 29 pulgadas. Los presos que mantenían diferencias fueron separados y ahora se acercó la fecha del juicio. Por ello, las fuentes oficiales presumen que se habría concretado la amenaza armada.

Según la denuncia radicada por Diego Durán en la Seccional Quinta, la amenaza se registró el domingo alrededor de las 22:40 en su domicilio del barrio Abel Amaya. Este afirmó que la mujer que se identificó como "la mamá de Abadie" lo amenazó con matar a él y todo su familia. Lo hizo en compañía de un joven al que describió “de contextura física delgada, alto y de tez morocha".

La madre del condenado le habría dicho: "retirá la denuncia que hizo tu hermano Pablo Durán contra mi hijo, si no te vamos a matar a vos y a toda tu familia. Dentro de poco se los va a llamar a declarar; más vale que zafe sino los voy a matar a todos; no me importa nada".

Diego Durán también detalló que luego apareció el joven que lo insultó y le mostró un “arma de fuego plateada que tenía tambor”. El sujeto le dijo: "hablá con tu hermano porque si no te vamos a matar a vos y a tus pibes; para ellos también va a haber”.

El asustando denunciante agregó que el individuo en todo momento le señalaba "que le iba a pegar un tiro". Los agresores luego se retiraron a bordo de un vehículo. El Ministerio Público Fiscal tomó cartas en el grave asunto para proteger a la víctima.

