La madre presa y la menor, internada

Si bien el defensor Gustavo Oyarzún se opuso al requerimiento de la Fiscalía respecto a la imputación escogida contra la madre de la menor, el juez ordenó la internación de la menor.

A su turno, el defensor público dijo que los investigadores solo expusieron impresiones subjetivas, sin ninguna evidencia concreta.

En esta línea argumentativa, afirmó que la parte investigadora no aportó ninguna conclusión científica del cuerpo médico forense que acredite que la joven necesitó ayuda externa para dar a luz a su hijo.

Así las cosas, consideró que no hay ningún elemento objetivo que vincule a Miriam Saihueque con la autoría del hecho. A su criterio, el Ministerio Público Fiscal debería haber seleccionado la calificación legal de encubrimiento agravado.

En tanto, no formuló objeciones sobre la imputación que acusa a la adolecente como autora del crimen. Su oposición estuvo centrada sobre la aplicación de medidas restrictivas de la libertad. Para el abogado defensor no se presentaba el riesgo procesal de fuga por la pena en expectativa, por tratarse de una menor de edad.

Asimismo, destacó que ambas imputadas son conscientes de que desde hace tres meses que las estaban investigando y se presentaron a la audiencia de apertura en forma voluntaria.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió formalizar la investigación contra Marcela Miriam Saihueque y su hija de 17 años como presuntas coautoras del delito de homicidio agravado por el vínculo.

También decretó la prisión preventiva de Marcela Saihueque en la comisaría de Rada Tilly, por el término de seis meses. Además, dispuso la internación de la adolescente por el plazo de tres meses a fin de proceder a un completo estudio de su personalidad e implementar el tratamiento tutelar acorde a su problemática.

En su resolución, también ordenó intimar a los ministros de Desarrollo Humano y Familia y de Gobierno de la Provincia, Leticia Huichaqueo y Pablo Durán, respectivamente, a fin de que en el plazo de 72 horas de notificados, acondicionen un lugar adecuado para alojar a la joven de conformidad y con las condiciones establecidas por la normativa nacional e internacional en materia juvenil.





