La marcha por Gustavo Gerez terminó con desmanes y un detenido

Ayer familiares y amigos de Gustavo Gerez se reunieron para realizar un recital de rock en su nombre en la plazoleta de Eva Perón, frente al Gorosito en un ambiente familiar y pacífico. Sin embargo, cuando la columna de manifestantes llegó a la dependencia policial comenzaron las agresiones al edificio público, efectivos policiales y los piedrazos que impactaron contra ventanas de casas vecinas. Para contener al grupo que realizaba los actos vandálicos, la Policía, a través de la Guardia de Infantería, reaccionó disuadiendo con gases a los manifestantes.

El segundo jefe de la Unidad Regional norte, comisario Miguel Ángel Coronel, explicó que "hubo una manifestación que terminó con actos violentos en la Comisaría de la Seccional Primera. Teníamos directivas de que a la manifestación la dejemos llegara hasta la Comisaría y que las personas se manifestaran con los términos que desearan hacerlo, pero también no permitiríamos que dañen la institución o agredan al personal policial".

Hubo personal policial lesionado y daños en propiedades lindantes a la seccional. Además, "una persona que se cayó cuando quiso correr, manifestaba que tenía dolor en la pierna, y fue trasladada al Hospital, y una vez que reciba las curaciones, consultaremos a las autoridades judiciales de turno para ver cuáles son las medidas que van a emitir. Seguramente será aprehendida y fijará domicilio", informó.

PEDIDO DE DISCULPAS

En diálogo con Voces y Apuntes, Sandra Gerez la hermana de Gustavo y una de las organizadoras de la movilización, lamentó los incidentes. "Se trató del mismo grupo que produjo disturbios en otra oportunidad. Escuché los tiros y al ver que fueron los mismos pibes que la otra vez, di media vuelta y me fui", dijo.

Tras lo sucedido, la hermana de Gustavo Gerez contó que no va a convocar más marchas porque su idea es que se hable de lo que sucedió a Gustavo y no de "quilombos" y daños. "Si los disturbios que se generaron el año pasado hubieron acelerado la causa, yo estaría dispuesta a seguir. pero tantos vidrios rotos y golpes no ayudan en nada a los tiempos de la justicia", reconoció y aclaró que las personas que generaron las roturas están identificadas y que espera que ellos se hagan cargo de los daños.

Luego de manifestar su tristeza por esos lamentables e innecesarios hechos, Sandra Gerez indicó que no quiere pensar más en marchas sino en el juicio porque están por confirmar la fecha de inicio. De este modo, contó que se pudo reunir con el fiscal de la causa para tomar conocimiento del expediente al que no tuvo acceso antes. Si bien todavía no pudo leer el expediente, espera reunirse con su abogado mañana para planificar una nueva visita a Borquez, fiscal que le transmite transparencia ya que fue el mismo que estuvo presente en la exhumación del cadáver de Gustavo.