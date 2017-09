La mayor demanda fue por el documento

Luego de dos semanas en Comodoro Rivadavia, el programa nacional " El Estado en tu barrio " partirá con destino a Trelew, donde se pondrá en funcionamiento el martes. Pero antes, la iniciativa que realiza el Gobierno nacional y que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, tendrá su última jornada en el Gimnasio municipal Nº2, del barrio Pueyrredón.En ese recinto, hoy los interesados podrán realizar trámites, consultas y acceder a prestaciones estatales vinculadas a PAMI, ANSES, ENACOM, Desarrollo Humano, tarifas sociales y al Documento Nacional de Identidad.Se espera que en la última jornada, luego de un día de extensa difusión, haya más acompañamiento de la comunidad que en las jornadas anteriores. Es que en Comodoro Rivadavia fue escasa la participación de la comunidad al momento de realizar consultas en "El Estado en tu barrio", que la semana pasada atendió en el gimnasio municipal del barrio Standart, en Km 8.Ayer por la mañana, en el recinto había pocas personas buscando asesoramiento y algunos stands prácticamente no tuvieron movimiento. Otros solo recibieron algunas consultas.Uno de ellos fue el stand de Tarifa Social que orientó a quienes buscan acceder al beneficio en gas y energía eléctrica a partir de los "tarifazos" aplicados por el gobierno de Macri. Allía también se entregaban lámparas de bajo consumo.Daniela, la asesora, explicó que el trámite es para jubilados y pensionados que cobran jubilaciones mínimas, o dos sueldos mínimos, es decir que no superan los 17.000 pesos; para trabajadores en relación de dependencia que cobran menos de ese monto; y para quienes cobran Asignación Universal por Hijo, planes sociales, cooperativas y monotributistas en las categorías Social, A y B."Tienen que traer DNI, la factura de gas y certificado si corresponde. Hasta ahora no se acercó mucha gente... más o menos, muy poquita gente. Con respecto a otras provincias no vino mucha cantidad. Sí de gestiones de luz, pero acá no atendemos; tienen que comunicarse por teléfono", explicó la encargada, asegurando que ayer solo se acercaron 20 personas.En el ENACOM, donde se pueden realizar reclamos vinculados a telefonía celular, fija o el servicio de internet, tampoco hubo una gran cantidad de preguntas pese a que en la ciudad son constantes los reclamos y los inconvenientes con los servicios.José Quinteros, de la delegación local, explicó que "hubo algunas consultas, pocas, pero lo que no ingresamos fueron muchos trámites, solo cuatro o cinco", admitió Quinteros. No obstante, recordó que los afectados pueden acercarse a la delegación local o bien comunicarse al teléfono 08003333344.BUENOS RESULTADOS EN DOCUMENTACIONSegún se informó, en el stand de la ANSES sí hubo consultas varias. Silvia, que llegó de Buenos Aires con el programa, explicó que se atienden "asignaciones familiares, universal por hijo, escolaridades, el Programa Hogar para la garrafa, reclamos de salarios, asignación y consultas de asignación y Reparación Histórica."En general recibimos consultas de jubilaciones; mucho sobre Reparación Histórica, la posibilidad de jubilarse o no con la moratoria, y también el crédito Argenta. En algunos casos los asesoramos y en otros les damos el turno para que puedan ser asesorados en ANSES", indicó.Otro espacio que sí tuvo buena recepción fue el Centro de Documentación Rápida. Según explicó el jefe del Registro Nacional de la Personas, Juan Carlos D'Amico, que ayer visitó la ciudad para estar presente en la jornada, cada día cerca de 300 personas realizaron su identificación.