La mesa por la crisis de la industria textil se reúne la semana próxima

El gobernador Mario Das Neves confirmó ayer, en conferencia de prensa, que la reunión de la Mesa Chubut, que se conformó con Nación para analizar la crítica situación textil, no se realizará hoy, como estaba inicialmente previsto, sino la semana próxima.

El mandatario provincial explicó ayer, en conferencia de prensa, que el encuentro con el ministro de Trabajo Jorge Triaca se postergó para la semana próxima para que en el mismo también participe el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

En ese sentido expresó: "nosotros hicimos el planteo real del tema textil y vamos a ver cuál es la respuesta, iba a ser mañana miércoles, pero la pasamos para la semana que viene así está la gente de Producción. Nosotros con Triaca ya hablamos lo que teníamos que hablar, y el que tiene que poner su parecer sobre la mesa es la gente de Producción, así que la semana que viene tengo que ir a firmar algunas cosas por eso estaremos allá en Buenos Aires", indicó.



GUILFORD

Con respecto a los temas que se abordarán, en el caso de Comodoro Rivadavia, Das Neves cuestionó la postura de los directivos de Guilford que no han pagado a los más de 200 operarios las últimas quincenas trabajadas ni las indemnizaciones por el cierre de su planta.

"La empresa Guilford se va robándose todo de acá, dejando un tendal y no se va a Taiwán se va a la provincia de Buenos Aires, a Mercedes. A veces hay que hacerse cargo de eso, porque si no siguen girando por la Argentina empresas que perjudican a una provincia. Cuando no les conviene deja a toda la gente y se va a otra provincia, hay empresas que ya han pasado por 6 o 7 provincias", denunció.

Sobre la agenda que desarrollará en los próximos días en Buenos Aires y que contiene gestiones también vinculadas al ámbito petrolero, el mandatario provincial detalló: "la semana que viene también tengo un encuentro con el Presidente de Aerolíneas Argentinas, y por el tema de Energía vamos a tener tres reuniones y una cuarta en el Ministerio de Economía por unos montos que nos adeudan".

