Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, acusó a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de implantar pistas falsas y "ocultar" información en el caso por la desaparición forzada del joven platense.

"No era clara la información que surgía sobre la desaparición forzada y en una reunión con la fiscal subrogante (Silvina Ávila) le pedimos al Ministerio Publico fiscal que expresamente que informaran a la población que la única hipótesis es la desaparición forzada, sin perjuicio de que las medidas adoptadas no alcanzan, no han sido eficaces, ni prontas para encontrar a Santiago", reveló la letrada en diálogo con Radio 10.

Asimismo, la doctora rechazó la mediatización del caso y evitó referirse a la versión que dio Jorge Rial, sobre un supuesto pedido de Macri a Patricia Bullrich para que llame a Mirtha Legrand y le explique detalles del caso. "Padecemos la mediatización de un caso de desaparición forzada. Lo banalizan y ponemos afuera lo que es una responsabilidad de todos hacia adentro. La ministra de Seguridad de la Nación nunca contactó a la familia, menos desde el primero momento en que dijo que iba a bancar a Gendarmería, y ahí entendimos que el muro de protección, que podría haber quedado en la base de la pirámide del Poder Ejecutivo, se había elevado desde la Gendarmería hasta la ministra. Ahí, entendimos que el delito de desaparición forzada era muy complejo".

No obstante Heredia recordó que el caso de Maldonado no es el primero tras el fin de la última dictadura cívico militar y mencionó a Iván Eladio Torres, Sergio Ávalos, Luciano Arruga, Facundo Rivera y Daniel Solano, enter otros. "Solamente se puede configurar si hay una violencia sistemática. Es el peor de los crímenes que se pueden producir en democracia", subrayó la especialista en estas desapariciones.

Al ser consultada sobre la existencia de "presiones políticas" en los investigadores, la abogada respondió: "No sé si hay una cuestión especial, pero estamos hablando de los peores de los crímenes que puede haber en una democracia, y no es la primera. Si hay una orden del Poder político al Judicial lo desconozco, pero (ese poder) forma parte de la reiteración de desapariciones forzadas".

En ese marco, ratificó lo que la familia sospechó desde el inicio de la búsqueda: la Gendarmería estuvo involucrada. "Es insostenible, ya es imposible sostener lo que sostenía desde un primer momento, como el jefe de Gabinete (Marcos Peña) que dijo (en el Senado) que hicieron su propia investigación, cuando en la Fiscalía había libros de Gendarmería adulteradas. ¿Cómo pudo ser que el poder político lo dijo ante el Poder Legislativo y nadie hizo nada? Es imposible sostener que gendarmería no tiene ninguna responsabilidad en este tema", afirmó.

Por otra parte, acusó a las autoridades del Gobierno y la Justicia de instalar pistas falsas en algunos medios de comunicación para distraer la pesquisa. "Es muy doloroso, el otro día estaba en la conferencia muy enojada. Me duele ver como torturan a los hermanos, que tienen una valentía física y espiritual para sostener la esperanza ¿qué mejor que Santiago esté dando vueltas por una parte del mundo? Pero sabemos que no es cierto. Es una tortura para la familia saber que a Santiago lo golpearon brutalmente y se lo llevaron. Esto es terrible para la familia. (La difusión de pistas falsas) se hace por que forma parte del ocultamiento del poder político y de los medios de comunicación", consideró.

En otro tramo de la entrevista con el programa "El fin de la metáfora", la consultaron por los recientes dichos de Claudio Avruj, quien afirmó que se "embarra la cancha" en este caso. "Las autoridades son las que han embarrado el camino a la verdad. Desde el jefe de Gabinete, a las autoridades del Poder Legislativo, que no investigan qué informó el Poder Ejecutivo; el Poder Judicial, que duda de los testimonios que dan los mapuches. Todas las autoridades van embarrando y desviando el camino hacia la verdad para hallar a Santiago", sostuvo, y la respondió directamente al funcionario. "No sé a quién se refería Avruj, pero por ser el secretario de Derechos Humanos debería haber sido el primero en poner a disposición de la familia y avalar la hipótesis de la desaparición forzada, y no fue su postura".