La Multisectorial repudia el veto de la ley de emergencia en violencia de género

La Multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia, Asociación de Docentes Universitarios, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Comisión de Género - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNPSJB, Coordinadora de Derechos Humanos, Multisectorial en Defensa del Trabajo, MST y Frente Unidad Guevarista firmaron un documento en el cual se expresa el repudio al veto del 14 de Diciembre de 2016, mediante el que el Gobernador Mario Das Neves veta la Ley que declara la Emergencia Pública en materia de violencia de género en la provincia del Chubut.

Instamos a cada legislador provincial a votar nuevamente de forma favorable, el proyecto que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en el mes de marzo. Y a quienes no acompañaron en una primera instancia escuchen estos planteas y voten en forma positiva el proyecto



De este modo se considera que "el proyecto de ley vetado, siendo aún perfectible, no se contrapone con lo establecido por la Ley XV N° 12 de Protección contra la Violencia Familiar. Cabe acotar que, la Ley XV N°12 refiere a la violencia familiar exclusivamente. Por ello, cabe enfatizarse que dicho plexo normativo, que como bien señala el señor Gobernador aún no ha sido reglamentado, no satisface cabalmente el paradigma de los derechos humanos, ya que implica obviar otros tipos de violencia: como la violencia laboral, institucional, mediática, psicológica, económica, simbólica, entre otras. Además de desconocer otros ámbitos y sujetos alcanzados por la violencia de género".

El contexto del país, para la Multisectorial impone la necesidad de avanzar en la legislación. "En Argentina cada 29 horas muere una mujer víctima de la violencia de género. En la Provincia del Chubut fueron asesinadas 35 mujeres entre los años 1998 y 2016".

En tanto, "en el último año en Comodoro Rivadavia fueron 5 las mujeres víctimas, de diferentes edades. A modo de ejemplo, debemos hacer mención que al mes de noviembre de 2016 se contabilizaron 919 denuncias en la Comisaria de la Mujer. Por todo esto es innegable que la situación en Comodoro Rivadavia es crítica".

El pedido, de la legislación apunta a incrementar los recursos de asistencia y prevención. "Las instituciones y organismos que deben prevenir y contener a las víctimas no cuentan con la cantidad de recursos humanos especializados, ni económicos para cumplir con estas funciones. Asimismo, se debe enfatizar que la infraestructura no es la adecuada para atender la gran cantidad de casos denunciados".

Consideramos que la situación actual plantea la necesidad de trabajar con urgencia y dotar de presupuesto en forma inmediata a las instituciones que tienen la misión de prevenir y contener a las víctimas; para garantizar efectivamente la prevención y erradicación de la violencia de género.

Por lo planteado, se reiteró el repudio al veto y se solicitó el apoyo de legisladores. "Instamos a cada legislador provincial a votar nuevamente de forma favorable, el proyecto que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en el mes de marzo. Y a quienes no acompañaron en una primera instancia escuchen estos planteas y voten en forma positiva el proyecto".

Además se recordó que el pedido de declaración de emergencia es un reclamo histórico del movimiento de mujeres a nivel local y nacional, reclamamos al municipio de Comodoro Rivadavia que atienda la situación de extrema necesidad que nos afecta, y avance en la declaración de la emergencia en esta ciudad.