El Patagónico | Regionales - 07 mayo 2017 La Municipalidad proyecta una línea de crédito para los emprendedores que resultaron damnificados El proyecto que la Secretaría de Economía estudia junto a Comodoro Conocimiento, apunta a otorgar créditos a tasa cero con seis meses de gracia para comenzar a devolverlo.

Se trata de un proyecto de Ordenanza que viene planificando la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión conjuntamente con la Agencia Comodoro Conocimiento para aquellos emprendedores que han sido afectados en su actividad tras el temporal.

El proyecto contempla una línea de crédito proveniente del Fondo de Reconversión Productiva, con una tasa cero y seis meses de gracia. "Ya estamos avanzando con la nueva medida para que sea presentado ante el Concejo Deliberante y la idea es que los fondos vuelvan a ingresar para que se beneficie a otro emprendedor", dijo Germán Issa Pfister.

En esa línea, el titular de la cartera de Economía, sostuvo: "desde el primer día de la catástrofe climática, por decisión política del intendente Carlos Linares, se puso a disposición no solamente para los comerciantes y empresarios, sino también, para los particulares perjudicados y damnificados por el temporal, una serie de medidas para ayudar a que la ciudad vuelva a la normalidad en la medida posible".

De ese modo, confirmó: "esta línea de crédito a tasa cero es una de las tantas medidas pero todavía se está terminando de delinear las particularidades para que sea elevado al Concejo Deliberante" y precisó que "los fondos destinados son alrededor de 10 millones de pesos del Convenio de Reconversión Productiva para los damnificados que son comerciantes emprendedores, no particulares".

"El crédito será de hasta 200 mil pesos a tasa cero, con 6 meses de gracia y a devolver en 48 cuotas aproximadamente. La Secretaría de Economía será la responsable de la entrega del dinero y el posterior control para su devolución. La idea es que los fondos vuelvan a ingresar para que se beneficie a otro emprendedor", subrayó.

En alusión al relevamiento que permitirá otorgar los créditos a los emprendedores afectados, el titular de Comodoro Conocimiento, Alberto Hroncich, aseguró: "en este nuevo esquema, todas aquellas personas que soliciten el dinero tendrán controles intensos de la actividad en función del impacto social que tengan, el uso de esos fondos y el desarrollo a futuro".

"Tenemos la obligación de cuidar los fondos públicos y por eso no queremos dar lugar a vivos. Vamos a ser muy estrictos con los controles de los créditos para los damnificados", afirmó Hroncich.

