La Mutual de Petroleros Jerárquicos entrega títulos de propiedad de su primer barrio

El Sindicato de Petroleros Jerárquicos que preside José Llugdar, secretario general del gremio, entregará mañana los títulos de propiedad a los primeros adjudicatarios de los dúplex del complejo urbanístico que construye en Kilómetro 5, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Y el martes recibirán su llave los 40 primeros habitantes.El lunes a las 18:30 está previsto que se realice el acto. El secretario de la Mutual, Facundo Barboza, detalló que en ese marco se entregarán los títulos a cada uno de los propietarios que ya están titularizados, cerca de 100, en un esfuerzo administrativo y de gestión importante.El dirigente en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda del gremio, conducida por David Klappenbach, remarcó: "esto también es un esfuerzo de la escribanía, porque se han gestionado todos los procesos, dinamizándolos, poniendo personal directamente relacionado con esta Mutual para que saque lo más rápido posible y con absoluta prolijidad".La entrega de títulos se realizará en el salón del Parque Saavedra. Mientras que el martes a las 17:30 se realizará el corte de cintas donde tomarán posesión los primeros 40 propietarios de la primera fila de dúplex.En ese sentido, Barboza indicó que posteriormente cada 20 días "se entregarán 20 unidades habitacionales, con lo cual a mediados de octubre estarían las 128 casas ocupadas por sus propietarios".Según se informó, para la segunda ceremonia fueron invitadas las más altas autoridades del poder político local y provincial, lo que evidencia la importancia de la ocasión y el compromiso con los propietarios, como grandes protagonistas de una jornada histórica para el gremio, ya que el complejo habitacional será el primer barrio de Petroleros Jerárquicos.PROGRESO SOSTENIDODesde el Sindicato destacaron el progreso y fortalecimiento que lograron ambas instituciones, gracias a la confianza que los afiliados depositaron en la construcción del barrio."Hoy la Mutual, y esto no es menor, es una institución que en su parte de vivienda puede realizar los barrios que necesiten todos nuestros socios, y donde lo necesiten, que no es poco", sostuvo Barboza.El secretario destacó: "lo hemos hecho todo con esfuerzo nuestro, privado. Por supuesto que también con el Sindicato Petrolero Jerárquico apoyando y apalancando constantemente, que sin ese acompañamiento esto realmente no se hubiese podido lograr. Por eso también el agradecimiento a toda la comisión directiva del gremio y a nuestro secretario general, José Dante Llugdar, que es nuestro conductor y también presidente mutualista, que él ha potenciado todo esto".Barboza también agradeció a los propietarios "que durante más de dos años han hecho el esfuerzo de todos los meses estar aportando una cuota para poder tener su vivienda. Eso es muy loable, ha habido mucho sacrificio de su parte y realmente es un momento de agradecer, de acordarse del equipo de trabajo".