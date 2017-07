La NASA buscará hoy dónde instalar sus telescopios para observar el asteroide

El miércoles comenzaron a llegar los equipos de estudios que utilizarán los científicos de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) para observar el asteroide MU69, que se encuentra ubicado en el Cinturón de Kuiper.

Así, los 40 astrónomos de la NASA y los 20 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que se encuentran en Comodoro Rivadavia, se reunieron ayer en un hotel céntrico de esta ciudad para debatir sobre el mejor lugar para instalar los telescopios.





Hoy los especialistas de la NASA y CONAE desarrollarán una intensa agenda que comenzará por la mañana cuando se busque el lugar donde se llevará a cabo la investigación ya que el centro ha cambiado. "En primera instancia era Garayalde pero ahora se posiciona cerca del Aeropuerto (Mosconi) como si uno fuera a Pampa del Castillo", sostuvo Marcelo Márquez, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

"En realidad están buscando los lugares ya que no puede ser cualquiera porque no tiene que tener luz, no tiene que estar cercano a la ruta y tiene que tener algún tipo de protección contra el viento", subrayó.

Asimismo, el docente de la casa de altos estudios regional aseguró: "las expectativas son muy grandes porque esta sería la mejor oportunidad para observar el asteroide y ver si está rodeado por lunas".

También valoró el apoyo de las diferentes instituciones que hicieron posible que esta investigación se pueda llevar a cabo. "El apoyo que han encontrado aquí es muy bueno. La Universidad la ha declarado una actividad de interés y los está apoyando con todo lo que puede como también lo hace la Municipalidad", indicó.





"UNA INVESTIGACION INEDITA"

Márquez, quien es coordinador de la investigación, explicó que su trabajo comenzó cuando la especialista de la NASA y directora de la investigación de la NASA, Adriana Ocampo, se comunicó con el geólogo de la Universidad de Buenos Aires, Víctor Ramos, para plantearle que tendrían que llegar a Comodoro Rivadavia para estudiar el asteroide MU69. "Ramos y yo nos conocemos por lo que me recomendó para la actividad. Inmediatamente se contactaron conmigo y yo actué como coordinador de toda esta actividad buscando el apoyo constitucional", destacó.

El geólogo de la UNPSJB también indicó que esta actividad es inédita por diversas circunstancias. "La Universidad tiene muchas actividades de gran importancia pero esta es distinta y no es habitual porque no tenemos la carrera de Astronomía y no es común que un meteorito pase al frente de una estrella. Esto no ocurre todos los días. Es una actividad muy importante de carácter mundial. Hay científicos de varias nacionalidades trabajando y nosotros estamos ayudándolos con todo lo que podemos para que la misión sea una realidad", consideró.