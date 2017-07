La NASA desplegará unos 25 equipos en Ruta 3

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) liderará este mes una expedición científica en la Argentina para observar un objeto en el Cinturón de Kuiper, ubicado a una distancia de 4.000 millones de millas (equivalentes a 6.500 millones de km), denominado MU69. Del 12 al 17 de julio, un equipo de más de 60 científicos de los Estados Unidos y la Argentina emplazará telescopios para observar el cielo desde la Ruta 3 en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Junto al Southwest Research Institute (SwRI), con sede en los Estados Unidos, los científicos de la NASA desplegarán 25 telescopios portátiles para observar el fenómeno de ocultación estelar en apoyo a la misión espacial de la NASA New Horizons. La nave no tripulada New Horizons sobrevoló Plutón en 2015 y el 1 de enero de 2019 se aproximará al asteroide ubicado en el Cinturón de Kuiper.

La investigación ayudará a determinar la cantidad de basura o peligros cercanos al próximo objetivo científico de la misión. La meta principal es conocer más el misterioso asteroide MU69 y qué lo circunda para preparar a la nave New Horizons de modo que pueda volar en forma segura. Esta expedición será la misión más desafiante desde el punto de vista técnico y en relación con la observación de fenómenos de ocultación estelar jamás emprendida por la NASA.

Cabe señalar que la misión a la Patagonia es liderada por la Dra. Adriana Ocampo, directora del Programa de Ciencias Planetarias de la NASA. La Dra. Ocampo creció en Buenos Aires y estuvo a cargo de las acciones de coordinación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la entidad argentina destinada a planificar y ejecutar esta expedición.

A través de un comunicado la NASA agradeció el apoyo de la CONAE, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, y de la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco por esta actividad científica. La NASA y el SwRI también cuentan con la colaboración del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), con sede en San Juan, Argentina, para realizar las observaciones del MU69 con telescopios de base fija.

Y se remarcó que esta campaña es el ejemplo más reciente de la histórica colaboración entre la NASA y la CONAE, destinada a conectar a las comunidades de investigación de la Argentina y los Estados Unidos para promover la ciencia del espacio.