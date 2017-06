El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 19 junio 2017 La nieve en Pampa Salamanca impidió habilitar ayer la ruta 3 hacia Trelew La sensación térmica ayer a la madrugada en Comodoro Rivadavia alcanzó los 8,3 grados bajo cero. La ruta Nacional 3 hacia el norte estuvo cerrada durante toda la jornada y hoy se evaluará su apertura. Centenares de camiones y vehículos quedaron varados en el Módulo Norte. En cambio, la Ruta 3 hacia el sur y la 26 estuvieron habilitadas.

Si bien ayer se levantó el alerta de la ola polar que azotó a Comodoro Rivadavia y alrededores, el intenso frío y las heladas se hicieron sentir con crudeza. Según precisó el área de Pronósticos de la Fuerza Aérea a El Patagónico, ayer a las 0 se registró una temperatura mínima de 2,2 grados bajo cero con una sensación de 8,3 bajo cero.

Luego de la nieve y la lluvia del viernes y sábado por la madrugada, la Municipalidad no reportó mayores inconvenientes ni accidentes automovilísticos dentro del ejido urbano. Sin embargo, la situación más compleja se vivió en las rutas adyacentes a la ciudad que quedaron intransitables.

Después del fatal accidente registrado en la tarde noche del viernes sobre la ruta provincial 37, a 10 kilómetros de la ruta nacional 26 donde falleció una niña, esa vía que comunica a esta ciudad con Sarmiento recién ayer a las 11 fue habilitada para quienes debían viajar de urgencia.

De esa forma, muchos trabajadores petroleros que desempeñaban sus tareas en el yacimiento pudieron regresar a sus casas. De todas maneras la ruta 26 ayer estuvo habilitada para aquellos viajantes que debían cumplir con obligaciones o regresar a su ciudad.

En cambio, la ruta nacional 3 hacia el sur permaneció abierta, ya que no sufrió las consecuencias del temporal de este fin de semana. De todas formas, las fuentes oficiales recomendaron transitar con extrema precaución ante la presencia de escarcha y hielo en la banquina, producto de las heladas.



RUTA NEVADA



La importante acumulación de nieve en la zona comprendida entre Garayalde y Pampa Salamanca no permitió a las autoridades de Vialidad Nacional y Provincial habilitar la ruta nacional 3 hacia el norte de Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, hubo centenares de transportes y automóviles varados en el Módulo Norte.

Según describieron a este diario, la nieve en Pampa Salamanca superó el metro y medio, donde hubo camiones y autos tapados por el fenómeno climático. Durante la mañana de ayer las máquinas viales trabajaron sobre la calzada hasta que las bajas temperaturas congelaron su combustible.

De ese modo, la ruta quedó cerrada durante todo el día y se espera que hoy a la mañana las autoridades de Vialidad evalúen su apertura. Desde el gobierno provincial explicaron que las diferentes organismos provinciales, nacionales y municipios realizaron intervenciones y recorridas en todas las rutas.

También aseguraron que durante la tarde del sábado asistieron a colectivos y vehículos que habían quedado varados producto de la gran cantidad de nieve y lluvia acumulada sobre la calzada.

Fuente: