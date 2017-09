La nueva provocación de Wanda Nara a Maxi López

Wanda Nara lanza su primer libro sobre el fútbol y los niños, pero no pudo evitar también provocar a su ex con una imagen que traerá polémica.

Para sorpresa de muchos, Wanda Nara sacó su primer libro titulado "Campione in campo e nella vita" (Campeón en el campo y en la vida).

La mediática escribió sobre el fútbol, los valores y los niños en una publicación que tiene en sus ilustraciones a sus hijos, y por supuesto, a Mauro Icardi, como el ejemplo a seguir.

Lo cierto es que, Wanda no pudo evitar provocar a su ex, Maxi López, y entre las ilustraciones que hay en la publicación, una refleja a Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que tuvo con su ex, junto a Icardi, en el marco de una foto familiar.

