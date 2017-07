"La obra del puerto de Comodoro avanza por goteo"

"Está terminando el tercer semestre", planteó el legislador, y "mientras 'la herencia recibida' sigue formando parte permanente del discurso, no se toman decisiones ni se realizan acciones" que permitan mejorar la realidad de los argentinos y los chubutenses.En ese marco, Grazzini recordó que "el Presidente de la Nación anunció inversiones por 4.000 millones de pesos en obras para Chubut, pero no llegaron. Pasó el primer semestre, el segundo y el tercero, y si no fuera por un diario local, no nos habríamos enterado de lo que sucedía con la doble trocha" entre Trelew y Madryn.En este punto, Grazzini elevó el reclamo, porque "ningún legislador nacional se preocupa por la doble trocha. El relato hasta ahora siempre fue que el kirchnerismo no terminó la obra, pero hicimos 70 kilómetros y desde ya les digo: este gobierno no va a terminar la doble trocha. La anunciaron, pero tampoco la van a terminar", remarcó."Cada día que paso miro hacia el obrador y no está, ni siquiera se movió un montículo. Pero también vemos que la obra del muelle Storni de Madryn avanza por goteo, igual que el puerto de Comodoro Rivadavia. Esas son realidades. Y le pueden echar la culpa a quien quieran, pero de los 1.200 millones que prometió el Gobierno Nacional de ayuda para Comodoro Rivadavia tras el temporal, sólo llegaron 50 millones. Y no vemos a ningún legislador, de ningún partido, acompañando al gobernador a reclamar que no llegó la plata de Nación a Comodoro" remarcó indignado.AUDIENCIA CON DAS NEVESPor otro lado, Grazzini anticipó que va "a pedir una audiencia al gobernador" Mario Das Neves porque a los vecinos de Puerto Madryn 'le están robando' con facturas de luz de 3.000, 4.000 y hasta 5.000 pesos. Estuve hablando con un policía que cobra 14 mil pesos" de sueldo "y le llegó una factura de 5.400 pesos de luz. El Estado Provincial lo ayudó con un crédito para su casa pero se tiene que calentar con estufa eléctrica porque no tiene gas. Y no se puede 'enganchar' de la red eléctrica porque es policía, pero no tiene cómo pagar".A su vez, "la última semana perdimos el 5% de nuestro salario por la devaluación y hay una inflación semestral del 11%. El aumento que recibió la mayoría de los empleados públicos se licuó con la inflación y no es culpa de Das Neves ni de (Juan) Aranguren, sino de que Macri no mira hacia la Patagonia ni los problemas de los chubutenses", razón por la cual "el aguinaldo se fue en la luz, el gas y el teléfono. La televisión por cable hoy es un lujo, pero la familia la tiene que tener porque no puede ir al cine ni salir a comer; ni ir a la plaza puede porque los hijos le piden una golosina y no hay para comprarla", detalló.Grazzini pidió que "pensemos cómo estábamos en diciembre de 2015, y cómo estamos hoy. Recordemos 'la campaña del verso', de 'lo que se llevaron' y 'lo que robaron', pero, si hoy nadie roba ¿por qué a la gente no le llega nada?", preguntó.