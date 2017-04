La Oficina de Defensa del Consumidor y la Cámara de Comercio intervienen ante las denuncias de remarcaciones

Las denuncias sobre remarcación abusiva de algunos productos, en el medio del temporal , se actualizó ayer con el escrache que a primera hora de la mañana impulsó el sindicato de Camioneros en algunas sucursales de La Anónima y La Proveeduría.Además del repudio y las aclaraciones de los supermercados, la situación mereció la reacción de Defensa del Consumidor y la Cámara de Comercio quienes en diálogo con El Patagónico pidieron prudencia, tanto a la hora de hacer denuncias como en el momento de resolverse, por parte de los comerciantes, la remarcación de sus productos.El coordinador de Defensa del Consumidor, Roberto Arias, indicó ayer a este diario que el organismo no recibió ninguna denuncia puntual por estas remarcaciones. "Sabemos que algunos vecinos las están haciendo por los medios, pero nadie se acercó aquí a la oficina de la calle Sarmiento, para hacer una denuncia formal y puntual", señaló.De todos modos, Arias explicó que igualmente, en el supuesto caso de remarcación, Defensa del Consumidor "no puede hacer nada" ya que los precios no están regulados y el organismo municipal que él conduce no tiene injerencia en este tema, ya que ello depende de la Secretaría de Comercio de la Nación."Nosotros podemos controlar si están los precios correctamente señalizados y si se respeta con aquellos que están acordados, el resto es libre. Lo que nosotros sugerimos es que si el consumidor se encuentra con un precio abusivo, no compre. En esta situación, tal vez tenga que hacerlo obligado porque no todo está abierto, pero que luego aplique una sanción moral y no le compre más", indicó Arias.El director general del organismo, Horacio Salgado, informó que la Oficina continúa trabajando para verificar el cumplimiento de las normativas nacionales y municipales de Defensa del Consumidor.También indicó que, a partir de las denuncias, se requirió un informe a los supermercados sobre los precios de los seis productos básicos como, hoy en día ante la emergencia, son: agua, lavandina, harina, aceite, leche, azúcar y yerba."Mañana (por hoy) tendremos los informes completos pero, por lo que nos van anticipando, no existe una remarcación salvaje como se está denunciando", sostuvo y recordó que quienes deseen hacer denuncias sobre abusos pueden hacerlo a los teléfonos 0800-333-3184 y 0800-333-0706 indicando el nombre del comercio y su dirección.LA CAMARA TAMBIEN DESMIENTEEl presidente de la Cámara de Comercio, Alexis Tögel, también transmitió a El Patagónico su preocupación por las denuncias públicas y mencionó que la institución "hizo algunos chequeos", que permitieron desestimar los cuestionamientos y afirmaciones sobre remarcaciones abusivas."Puntualmente tomamos algunas denuncias, como una que involucraba a La Proveeduría, y quienes estaban hablando de una suba de precios estaban comparando dos productos diferentes, como por ejemplo dos clases de pan. Cada una de ellas sigue con el mismo precio que antes del temporal", argumentó.En el mismo sentido, Tögel señaló que el pedido de la institución es "que nadie abuse de la situación, ni nuestro socio a la hora de poner los precios como del consumidor o el vecino que, en estos casos, está haciendo denuncias sin sustento".El titular de la Cámara de Comercio también informó sobre las gestiones que se hicieron a nivel nacional, en la reciente visita del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n), y a nivel provincial para que se declare la emergencia de la ciudad y se otorguen ayudas y líneas crediticias a comerciantes "para la gente que ha perdido todo".