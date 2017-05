El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 26 mayo 2017 La OPEP extenderá por otros 9 meses el recorte en la producción de petróleo Será hasta marzo de 2018 para evitar un exceso en la oferta e intentar mantener así el precio del barril por encima de los 50 dólares.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de países exportadores externos liderado por Rusia decidió ayer extender los recortes a la producción de crudo por nueve meses hasta marzo de 2018 "para combatir un exceso de oferta global que redujo los precios a la mitad e hizo caer los ingresos de forma abrupta en los últimos tres años".

"El acuerdo ayudó a impulsar los precios del petróleo este año por encima de los u$s 50 por barril, dando respiro a muchos productores que dependen fuertemente de los ingresos energéticos y que tuvieron que apelar a reservas internacionales para poder cubrir problemas de presupuestos", informó la agencia Reuters.

De esa manera, la OPEP acordó mantener sus propias rebajas en torno a los 1,2 millón de barriles por día durante nueve meses, aseguró el ministro de Petróleo de Kuwait, Essam al-Marzouq.

Delegados de dentro y fuera del cartel dijeron que los recortes acordados en conjunto fueron de alrededor de 1,8 millón de barriles por día, lo que indicaría que los productores ajenos al grupo contribuirán de nuevo con una reducción por debajo de los 600.000 barriles por día.

A pesar de la reducción del bombeo, la OPEP mantuvo los niveles de exportación prácticamente estables en la primera mitad del año, dado que sus miembros vendieron parte de sus existencias.

La organización sugirió, en primera instancia, una extensión de los recortes por seis meses, pero luego propuso prolongar el acuerdo por nueve meses, mientras que Rusia ofreció una ampliación de 12 meses.

"Han habido sugerencias (de recortes más profundos), muchos países miembros han indicado flexibilidad, pero (...) eso no será necesario", declaró el ministro saudí de Energía, Khalid al-Falih, antes de la reunión.

Tras la decisión tomada por los países participantes, la cual "decepcionó a los inversores que pretendían una ampliación más larga del recorte", el petróleo Brent (de referencia en Europa) se depreció ayer 3,18% y se ubicó en los u$s 52,24 por tonelada,

La caída de los precios del crudo comenzó a mediados de 2014 y obligó a productores líderes como Rusia y Arabia Saudita realizar un recorte en sus producciones y sumió en crisis económicas a países como Venezuela y Nigeria.

En diciembre, la OPEP acordó su primera reducción de bombeo en una década y los primeros recortes conjuntos con países ajenos al grupo, liderados por Rusia, en 15 años.

Ambas partes decidieron disminuir el bombeo en alrededor de 1,8 millón de barriles por día (bpd) en el primer semestre de 2017 -equivalente al 2% de la producción global-, tomando octubre de 2016 como el mes de referencia para los recortes.

En tanto, el alza de los precios este año "ha potenciado el crecimiento de la industria del petróleo de esquisto en Estados Unidos, que no participa del acuerdo y, por lo tanto, ralentiza el reequilibrio de un mercado que aún tiene niveles de inventarios récord", agregó Reuters.



Fuente: