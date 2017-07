El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 04 julio 2017 La oposición quiere una consulta el 16 y Maduro ratifica las elecciones del 30 La oposición venezolana hizo ayer un llamado para que el domingo 16 la ciudadanía elija en una consulta popular "el futuro del país" y apruebe o rechace el proceso constituyente, mientras el presidente Nicolás Maduro ratificó los comicios para la elección de asambleístas y lamentó que haya sectores que salen "a quemar el país".

En ese contexto, la cuestionada fiscal Luis Ortega Díaz advirtió que "la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados".

Los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) realizaron ayer un acto para la firma de un “acuerdo nacional por la Constitución”, en el que se plantearon estrategias para actuar en el mes en defensa de la Carta Magna y propusieron una consulta.

"Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres", anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges.

El legislador anticipó que pedirá a la AN que ponga en marcha el "proceso de consulta" y apeló para ello al artículo 71 de la Constitución, que faculta al cuerpo a convocar a un referendo sobre "materias de especial trascendencia nacional".

La Asamblea Nacional venezolana se declaró en rebeldía al considerar que Maduro ha vulnerado la Constitución con algunas decisiones y medidas, la última de ellas la activación de un proceso constituyente que la oposición considera un "fraude" para mantener al chavismo "para siempre" en el poder.

Los venezolanos están llamados a las urnas este 30 de julio para elegir a quienes deben redactar la nueva Carta Magna, una jornada electoral que la oposición ya ha anunciado que boicoteará, y que ayer Maduro ratificó.

La consulta opositora no tendrá, se estima, el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Fuente: