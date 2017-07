El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 14 julio 2017 La oposición repudió la "represión" a los trabajadores de Pepsico Diversas movilizaciones y protestas confluyeron desde el mediodía de ayer en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires en rechazo al operativo de desalojo que fuerzas de seguridad realizaron en la planta de la empresa Pepsico en Florida.

Todo el arco político opositor salió a repudiar el desalojo y la represión a los trabajadores de Pepsico en la planta que la empresa tiene en Vicente López. De esta manera, agrupaciones sociales, sindicales y dirigentes de la oposición manifestaron su "repudio a la represión" durante el desalojo.

El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, emitió un comunicado en el que fustigó al Gobierno por ponerse "siempre del lado de la rentabilidad de las empresas" y porque "se desentiende de los problemas de los trabajadores", y afirmó que el presidente Mauricio Macri "claramente actúa como un empresario".

Como era de esperarse, las repercusiones se hicieron sentir en las redes sociales. Con el hashtag #MacriReprimePepsico, la red social también fue utilizada por el ex legislador y precandidato a diputado por Santa Fe, Agustín Rossi quien expresó: "Piden por sus puestos de trabajo y el gobierno responde con gases y represión. Repudio total. Solidaridad con lxs trabajadoxs de PepsiCo".

El legislador porteño por el FpV, Pablo Ferreyra utilizó el hashtag #AsíNoSePuedeSeguir para señalar "una vez más, el gobierno reprime a trabajadores", en tanto la diputada nacional del mismo espacio, Juliana Di Tullio escribió: "Reprimen hombre y mujeres que se quedaron sin trabajo., Entendés? No tienen alma".

La precandidata a diputada por Unidad Ciudadana y nieta restituida Victoria Montenegro tuiteó: "La única respuesta del gobierno a la necesidad de 600 trabajadores que están quedando en la calle. Gases, represión y violencia".

"Macri promueve los despidos y la gobernadora Vidal reprime. Los trabajadores de PEPSICO resisten. Esta es la fotografia de la Argentina de hoy", tuiteó el dirigente radical Leopoldo Moreau.

El senador de Proyecto Sur, Fernando Solanas exhortó al presidente Mauricio Macri: "No va más bastardear a los trabajadores, señor @mauriciomacri. Basta de despidos y de complicidades irresponsables".

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la candidata a diputada nacional por la primera sección electoral, Laura Russo, fustigaron el accionar policial.

"Es terrible y desdeñable la represión a los trabajadores de Pepsico por parte de un gobierno insensible a las demandas del pueblo", dijo Sujarchuk. En tanto que Russo, afirmó: "Familias que se quedan sin trabajo y sin sustento económico para darle de comer a sus hijos reclaman pacíficamente que los escuchen. A ese pedido el gobierno nacional y provincial le responde con represión".



MARCHA A PLAZA DE MAYO



Una marcha que había sido convocada con anterioridad a los hechos de esta mañana, manifestantes de ATE Capital, los metrodelegados del subte y los sindicatos docentes nucleados en UTE-Ctera se movilizaban con una marcha que se dirigía del Obelisco a Diagonal Norte y Florida, con varios reclamos entre los que incluyeron, ahora, el repudio a la represión en Pepsico.

Por su parte, los denominados metrodelegados, integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), advirtieron que si en esta marcha se intenta reprimir la manifestación paralizarán "en forma inmediata" las seis líneas del subte y el premetro.

Por otro lado, partidos de izquierda y la agrupación Naranja del sindicato de la Alimentación comenzaron a marchar desde 15 a la Plaza de Mayo, junto a los trabajadores de Pepsico y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que se concentrarán en Perú y Avenida de Mayo.

"Reclamamos más que nunca que el Sindicato de la Alimentación aparezca en defensa de los trabajadores. Es necesaria la convocatoria inmediata a un paro nacional de todos los trabajadores de gremio, en rechazo al desalojo y por la reapertura de la planta", señaló la agrupación en un comunicado.





