29 agosto 2017 La OSCE le pidió a Trump que frene los "ataques contra los medios"

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) instó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a evitar nuevos "ataques contra los medios", como los que lanzó el martes pasado, en un acto en la ciudad de Phoenix, cuando acusó a la prensa de ser "verdaderamente deshonesta", "falsa", "mala" y "corrupta".

El titular del organismo de control de prensa de la OSCE, Harlem Desir, le hizo este pedido al secretario de Estado, Rex Tillerson, en una carta difundida ayer por su oficina y citada por la agencia de noticias Sputnik.

"Las declaraciones del presidente de Estados Unidos son profundamente problemáticas porque degradan el rol esencial que los medios juegan en todas las sociedades democráticas, fiscalizando a los gobiernos y ofreciendo una plataforma para una diversidad de voces", escribió el representante de la OSCE, Desir.

"Además de socavar la credibilidad de los medios, este tipo de declaraciones, especialmente las que identifican a los medios como 'el enemigo del pueblo', también podrían convertir a los periodistas en objetivos más probables de violencia y abuso", agregó, haciendo referencia a un tuit del mandatario publicado en febrero pasado, a poco de asumir el cargo.

Desir inclusive advirtió que el trato reciente de Trump con los medios y los periodistas viola el compromiso internacional asumido por ese Estado para garantizar la libertad de prensa y la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

Pese a que el representante de la OSCE se refirió específicamente al discurso de Trump de la semana pasada, esa no fue la primera vez que el mandatario estadounidense ataca a los medios de comunicación de su país.

El mediático magnate ha demostrado tener una rivalidad con la cadena de noticias CNN. Sus ataques incluso llevaron a que éste publicara en su Twitter un video alterado en el que se lo ve golpeando en el piso a un hombre, al que le reemplazaron la cabeza por el logo del canal de televisión.

Trump también ha criticado en infinidad de oportunidades a los principales diarios del país, como The New York Times y The Washington Post, y a las mayores cadenas de noticias, con la única excepción de Fox News, un canal que simpatiza con él desde el primer día de su campaña presidencial.

