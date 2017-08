La pelea contra el poder

En 1990, Oscar Coria salió campeón argentino de Clase 3 en San Juan, cortando la hegemonía del ya fallecido Jaime "El Gringo" De Lara, con quien tuvo un entredicho por la negativa del piloto de Rada Tilly de correr con la publicidad de Marlboro.

"Me peleé con Jaime De Lara porque viene y me dice 'Oscar, la gente de Marlboro pregunta si querés correr la última regata con la vela de Marlboro'. Y le contesté 'yo vine a correr para Rada Tilly, como dice ahí (en la vela)'. Y me dice 'pero mirá que tenés los viajes a Europa para el Mundial, porque el campeón argentino se va a correr a Europa'. Yo le dije que si me querían mandar a correr a Europa, que me manden, pero que yo iba a correr representando a Rada Tilly. Eso no le gustó", recuerda.