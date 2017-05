El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 23 mayo 2017 La pelota comenzó a rodar en la 33ª edición del Torneo Infantil de la CAI Un total de 17 fueron los partidos que se jugaron en la entidad "azzurra" correspondientes al inicio de la Copa "Mario Amado-Alberto Bellido 2017".

La Copa "Mario Amado-Alberto Bellido 2017" de fútbol de salón, que organiza en su sede la Comisión de Actividades Infantiles, comenzó el último domingo con el puntapié inicial del segundo entrenador que se hizo presente.

Se trata de Bellido quien es uno de los referentes que tiene el fútbol infantil de Comodoro Rivadavia. En la primera jornada se disputaron un total de 17 partidos y uno tuvo que ser suspendido (Estrella Norte 'Blanco' y Escuela Municipal Complejo Huergo). Buen juego, alegría y compañerismo se vivió en el inicio del certamen Infantil que realiza año tras año la entidad "azzurra" y que se juega con las reglas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



PANORAMA



CATEGORIA 2005

- Racing Comodoro 4 (Cristian Vidal 2, Julián Daneda e Ignacio Mansilla) / Flamengo 3 (Gabriel Gallardo, Fabricio Barrionuevo y Juan Cruz Mansilla).

- Estrella Norte 'Blanco' / Escuela Municipal Complejo Huergo (suspendido).

- CIPA 2 (Gianni Del Río y Alexis Beltrán) / Don Balón 1 (Daniel Vergara).



CATEGORIA 2006

- Club Infantil Luz y Fuerza 6 (Bruno Vásquez 3, Ian Subiabre 2 y Nehemías Gonzales) / Los Ases 2 (Lautaro Ojeda y Diego Benito).

- Flamengo 3 (Leonel Mansilla, Tomás Mansilla y Uriel Barría) / Lanús Infantil 2 (Mariano Rieguel y David Achimón).

- Escuela Municipal Complejo Huergo 4 (Gonzalo Gómez, Fabricio Bringas, Santiago Bisogno y Benjamín Saldaño) / Estrella del Sur 3 (Thiago Brizuela, Mariano Rollán y Ciro Belarde).

- Estrella Norte de Caleta Olivia 10 (Emiliano Canchi 4, Maximiliano Canchi 3, Axel Flores, Santiago Tourrette y José Delpodio) / Stella Maris 3 (Lautaro Quijano 2 y Leonel Cárcamo).

- EMC Huergo 1 (Fabricio Bringas) / Estrella Norte CO 16 (José Delpodio 5, Emiliano Canchi 4, Santiago Tourrette 3, Matías Caneo 2, Maximiliano Canchi y Fernando Ludueña).



CATEGORIA 2007

- Mar del Plata 1 (Kevin López) / Estrella Norte 'Verde' 3 (Axel Flores 2 y Matías Labado).

- CI Luz y Fuerza 6 (Matías Vargas 2, Bruno Vásquez, Ian Subiabre, Ignacio Echaniz y Sacarías Suárez / Lanús Infantil 2 (Tomás Petroff 2).

- PM Cumpleaños 5 (Iván Hernández 2, Baltazar It, Joaquín Demitriou y Tomás Taquías) / ECF Asturiano 0.



CATEGORIA 2008

- Lanús Infantil 3 (Maximiliano Villacorta 2 y Juan Cruz Zalazar) / CI Luz y Fuerza 3 (Mateo Morales 2 y Lorenzo Damen).

- Los Leones 13 (Alexis Rivas 3, Jordán Espinoza 3, Santiago Romero 3, Cristiano Rodríguez 2 y Thiago Bustamante 2) / EMC Huergo 1 (Benjamín Nora).

- EFC Asturiano 'Celeste' 7 (Dylan Garcés 4, Juan Espinoza 2 y Lautaro Balbuena) / Estrella Norte CO 1 (Emiliano Velásquez).

- EFC Asturiano 'Blanco' 1 (David Rojas) / Flamengo 6 (Kevin Monsalvo 3, Bautista Díaz 2 y Ezequiel González).



CATEGORIA 2009

- Dream Team 'C' 5 (Enzo Benegas 2, Valentín Cañuqueo, Emiliano Carrillo y Thiago Urquiza) / Rada Tilly 6 (Ignacio Díaz 2, Leonel Leblic 2 y Santiago Marchant 2).

- Lanús Infantil 2 (Lautaro Romero y Luciano Almonacid) / EFC Asturiano 7 (Matías De Michele 7).



Fuente: